Gobierno observará formalización de autos colectivos en Lima y Callao

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, se pronunció respecto a la iniciativa legislativa de Perú Libre para formalizar los autos colectivos en Lima y Callao, proyecto que, desde el pasado 5 de mayo, se encuentra en la Comisión de Transportes del Congreso.

MINISTRA DE TRANSPORTE SE PRONUNCIÓ POR INICIATIVA LEGISLATIVA DE PERÚ LIBRE

Al respecto, la titular del MTC dijo estar a favor de un “transporte masivo” y en contra de que los colectiveros operen en las referidas jurisdicciones.

“La posición del MTC es por el transporte masivo, defendemos el transporte masivo. Hemos sido muy enfáticos en que no defendemos ni vamos a respaldar posiciones que quieran formalizar el auto colectivo. Ese es un transporte que no es formal, no es seguro. Es real en el sentido de que existe y existe porque no se ha desarrollado el transporte masivo desde hace mucho tiempo, desde que se creó la ATU“, señaló.

Observarán el proyecto

Lazarte Castillo adelantó que, de aprobarse la iniciativa en el Parlamento, el Ejecutivo observará el dictamen.

“El Congreso tiene su independencia, es el Poder Legislativo y ellos hacen sus normas. Si llega esta norma a ser aprobada en el Congreso y debemos hacer opinión, lo observaremos. Nuestra posición es muy clara: no vamos a aceptar autos colectivos de esta manera”, subrayó.

“Lo que necesitamos es tener rutas de corredores, metros funcionando y otros modos de transporte como teleféricos, un mejor ordenamiento de las ciclovías“, añadió.

Leer también [Boluarte: «Protestas violentas elevan el costo de vida»]

Consultada sobre la posibilidad de llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional (TC) si es que el Parlamento aprueba por insistencia el proyecto, la ministra indicó que, llegado el momento, se analizarán opciones.

“Prefiero hablar sobre la base de hechos. Llegado el momento, analizaremos las opciones, pero nuestra posición es clara. Nosotros no abogamos por ese tipo de normas y rechazamos cualquier intento de querer hacer ver que nuestras decisiones están ligadas a cualquier posición que tenga que ver con la formalización de colectiveros. En absoluto”, sentenció.