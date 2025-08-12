Gobierno reclama por colocación de bandera colombiana en isla Chinería

EN COMUNICADO SEÑALA QUE ESTOS ACTOS NO CONTRIBUYEN A UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA Y PACÍFICA

El Gobierno del Perú expresó su preocupación por la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto, que pertenece al Perú.

A través de un comunicado oficial, emitido por la Cancillería, remarcaron también que este tipo de actos “no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.

“En la fecha, el Gobierno del Perú ha tomado conocimiento con preocupación de la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería – distrito de Santa Rosa de Loreto – que constituye territorio soberano peruano”, precisa el documento.

Asimismo, el Gobierno que encabeza la presidenta Dina Boluarte remarcó que este tipo de acciones son innecesarias y distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar, a fin de enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países.

Esta mañana, medios de comunicación reportaron la presencia de una bandera de Colombia en el distrito de Santa Rosa de Loreto, provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto), la cual fue posteriormente retirada.

Como se recuerda, la presidenta Boluarte expresó, mediante un mensaje a la Nación, que la soberanía del Perú no está en conflicto y que no existe un tema pendiente que tratar con Colombia, ello tras recientes expresiones del presidente de ese país, Gustavo Petro, en ese sentido.

De igual modo, en una reciente entrevista, el canciller Elmer Schialer manifestó que la postura del Perú sobre la soberanía nacional de la isla Chinería es clara e indicó que los tratados, el derecho internacional, la historia y evidencias documentales asisten la defensa de esa jurisdicción como territorio peruano.

“Se defenderá la soberanía nacional”

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, manifestó a la ciudadanía que desde el Poder Ejecutivo se defenderá la soberanía nacional y recalcó que para el Gobierno todo está muy claro respecto al tema de la isla Chinería.

En declaraciones a la prensa, tras la quinta reunión de la mesa técnica sobre formalización minera, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se le consultó sobre la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto.

“Yo le puede decir, a la ciudadanía, que desde el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Ejecutivo, vamos a defender la soberanía. Para nosotros está claro que no existe ningún incidente, todo está claro con relación a ello y nuestra posición es siempre legítima en función a los intereses del Perú”, sostuvo.

El titular de la PCM recalcó que lo mejor es dejar a la propia Cancillería actúe en los niveles diplomáticos y que el tema no se politice y no se confunda a la población sobre las tareas que se deben realizar desde el gobierno.