Perú protesta por avión colombiano

GOBIERNO PRESENTÓ NOTA A COLOMBIA EXPRESANDO SU MÁS ENÉRGICO RECHAZO AL INGRESO NO AUTORIZADO DE UNA AERONAVE MILITAR EN TERRITORIO NACIONAL

La Cancillería presentó una nota de protesta formal a la Embajada de la República de Colombia, expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional.

En el documento, señala que el ingreso de la aeronave militar colombiana se produjo mientras autoridades peruanas y población civil participaban en actividades cívicas en el distrito Santa Rosa de Loreto, lo que generó sorpresa e indignación.

Asimismo, refiere que «las explicaciones brindadas hasta el momento por Colombia no han sido satisfactorias«.

«La Cancillería considera el hecho como una grave violación de la soberanía territorial y recordó que toda aeronave militar extranjera debe contar con permiso previo de sobrevuelo otorgado por las autoridades peruanas», señala.

De igual modo, «exigió las más amplias satisfacciones y garantías de que una situación similar no volverá a ocurrir», en resguardo de los históricos vínculos de cooperación e integración bilateral.

«El Gobierno del Perú reafirma que la defensa de su soberanía y el respeto al derecho internacional son principios inalterables de su política exterior, y subraya que espera una pronta respuesta por parte de las autoridades colombianas que contribuya a preservar la confianza mutua y la buena vecindad entre ambos países», agrega.

Sin el permiso

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, afirmó que no existe una justificación para que una aeronave extranjera ingrese a nuestro espacio aéreo sin contar con el permiso correspondiente por parte de las autoridades de nuestro país.

Este mensaje fue realizado durante la conferencia de prensa tras una nueva sesión del Consejo de Ministros que encabeza Eduardo Arana.

«No existe justificación para que una aeronave ingrese a espacio aéreo sin permiso correspondiente y en esto nos sujetamos a lo que dice la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que establece que en caso de aeronaves militares estas debe contar con un plan de vuelo y la autorización del país respectivo, algo que no se cumplió«, manifestó.

Walter Astudillo recordó que en la víspera mientras se encontraban en una de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) junto con una comitiva ministerial liderada por el premier Eduardo Arana, indicó que pudieron observar una aeronave a baja altura, entre 200 a 300 metros de altura en el espacio aéreo peruano.

Sostuvo que esto es una «violación al espacio aéreo», por lo que se coordinó con la torre de control de Leticia (en el territorio colombiano), determinándose que la aeronave era militar del tipo Súper Tucano, que se emplean en el apoyo para las fuerzas terrestres y el el combate al tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, precisó que al tener las explicaciones a las autoridades colombianas, estas indicaron que el ingreso de dicha aeronave militar «no fue intencional», las que no fueron satisfactorias para el Consejo de Ministros.

Además, el ministro de Defensa sostuvo que el año pasado por una decisión política del actual Gobierno, se inició un proceso de la recuperación operativa de las Fuerzas Armadas, presentándose los presupuestos necesarios que fueron aprobados por el Congreso de la República.

«Estamos en proceso de modernización que se verá en los próximo 25 años. (…) A nombre del Gobierno pedimos a las próximas gestiones que sigan con este trabajo que es importante, en este plan que se estableció para garantizar que las Fuerzas Armadas dispongan de capacidades operativas para cumplir con el rol que establece la Constitución de garantizar la soberanía e integridad territorial», agregó.

Por último, refirió que el distrito de Santa Rosa de Loreto se creó hace 50 años y recién formalizó su creación el pasado mes de julio, siendo que en dicha jurisdicción hay instituciones públicas en funcionamiento.