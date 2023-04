“Gringo Karl” denuncia que es víctima de extorsión

Terrible, la inseguridad cada vez en nuestro país está peor y ahora Karl Enslin, popularmente conocido como el ‘Gringo Karl’, lo vive en carne propia. El sudaficano, expareja de Flor de Huaraz, denunció que viene siendo víctima de extorsionadores quienes le piden pagaron S/.1000 para no atentar contra su vida y la de su familia.

EL EX DE FLOR DE HUARAZ TEME POR SU VIDA Y LA DE SU FAMILIA

En conversación con el programa Encendidos, el “Gringo Karl” contó detalles del infierno que vive desde el 11 de abril recibió una llamada a través de WhatsApp de sujetos que le pidieron S/ 1 000 para no atentar contra su vida y la de su familia.

“Los extorsionadores me han dicho que alguien les ha pagado S/ 10 000 para hacerme daño. Ellos no me quieren hacer daño, me quieren proteger, pero les tengo que pagar S/ 1 000, sino proceden. Me quieren hacer daño a mí y mi familia”, denunció el empresario.

El ex de Flor de Huaraz manifestó que ha podido notar que el número del que recibe las llamadas es de origen venezolano.

“Me han llamado por WhatsApp desde un número de Venezuela. Me dijeron que tenía que conseguir dinero de inmediato, sin cortar la llamada de teléfono, si cortaba la llamada proceden”, agregó.

De igual manera aseguró que hizo su denuncia correspondiente y que incluso la policía había hablado con los delincuentes.

“Ese mismo día hablé con el extorsionador por teléfono, me fui a la comisaría e hice la denuncia. Incluso, los policías hablaron con los mismos extorsionadores a través de videollamadas en mi teléfono. Amenazaban a los policías”, sentenció.

Cabe indicar que los delincuentes ya han sido identificados, por lo que esperamos que su captura sea lo más pronto posible.

