Melissa Klug le declara la guerra a Farfán

Cansada, así dice encontrarse Melissa Klug tras ver que constantemente Jefferson Farfán ilusiona a sus hijos con regalos y con darles tiempo y no cumple, pese a que ya se retiró del fútbol y que vive en Lima. La empresaria anunció que iniciará una batalla legal contra el ex futbolista por dañar psicológicamente a sus hijos.

ASEGURA QUE LO DEMANDARÁ PORQUE DAÑA A SUS HIJOS PSICOLÓGICAMENTE Y LOS ILUSIONA

En declaraciones, vía Whatsapp con el programa “Magaly Tv La firme”, la “Blanca de Chucuito” lamentó que Farfán no le dedique tiempo a sus hijos.

“Lo mismo de siempre, la falta de tiempo. Antes era porque vivía en el extranjero, ¿ahora? En fin, ya mis hijos están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente, ya mucho abuso. Y como a él le encantan las demandas y juicios, nos seguiremos viendo ahí. No hay de otra, pero más daños a mis hijos no lo permitiré”, dijo

Melissa, contó que en una ocasión, “La Foquita” dejó a su hijo plantado esperándolo para que lo lleve al colegio. El ex futbolista no habría ido por estar con “resaca”.

“A mis hijos no les hará más daño. Él dijo que pasaría a recoger a … para llevarlo al colegio. ¿Y qué pasó? Se emborrachó en Barranco Bar y lo dejó esperando en la calle horas de horas, y nunca apareció. Después mandó a la abogada a justificarse”, agregó.

Asimismo, aseguró que el ex futbolista utilizaría los pocos momentos que comparte con sus hijos para hacer contenido en sus redes sociales: “¡Ay! Es increíble cómo utiliza eso para hacer contenido en sus redes”, sostuvo.

Por su parte, Farfán compartió un curioso mensaje en redes sociales, al parecer dirigido a su ex pareja, Melissa Klug debido a sus declaraciones.

“Exigir es fácil. Señalar es fácil. Juzgar es fácil. Condenar es fácil. Quejarse es fácil. Pero dar el ejemplo es lo difícil”, se lee en el mensaje de la ‘Foquita”.