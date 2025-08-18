Hermano de Vizcarra dispuesto a ser candidato presidencial

POR PERÚ PRIMERO EN REEMPLAZO EL EXMANDATARIO

Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, también líder del partido Perú Primero, indicó que el exmandatario aún puede postular a las Elecciones Generales 2026.

«El partido político Perú Primero, la familia y, como no, Mario Vizcarra como hermano, expresamos nuestro más profundo y decidido rechazo a esta detención arbitraria, abusiva, y no solamente ello, sino el argumento y la decisión del juez […] ya prácticamente lo está condenando, cuando solamente el tema debía circunscribirse a determinar si procedía o no una prisión preventiva«, indicó.

«El tema de que pueda continuar en la política y la posibilidad de postular se mantiene totalmente vigente y más vigente que nunca. Porque esta prisión preventiva solamente es una perla más del gran rosario que significa una permanente persecución política, que se inicia el 2020 con la vacancia», aseveró.

En ese sentido, Mario Vizcarra hizo un llamado a la militancia de la referida organización política para que tenga «paciencia» de un próximo fallo favorable a su líder. No obstante, indicó que está dispuesto a presentarse a las elecciones de precandidatos presidenciales de Perú Primero.

«Claro que sí [postularía como precandidato] Estamos todavía dentro de los plazos en los cuales Martín va a estar en las condiciones de postular. Por eso yo quisiera, por favor, y hago un pedido a la gran militancia, que todavía no estemos en especulaciones. Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos serenos, sabiendo claramente, convencidos de que Martín, más temprano que tarde, volverá a asumir las riendas del partido», sostuvo.