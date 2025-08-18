Brutal ataque con más de 50 balazos causa tres muertos

CHIMBOTE: SICARIOS DISPARAN CONTRA CAMIONETA DONDE IBAN POLICÍA EN RETIRO Y SU HIJO, QUIENES INTEGRARÍAN LA BANDA CRIMINAL ‘LOS LOBOS’

Tres hombres, entre ellos un capitán PNP en retiro y su hijo, fueron asesinados a balazos la madrugada de ayer en Chimbote, región Áncash.

El ataque ocurrió en la urbanización El Trapecio cuando la camioneta en la que viajaban fue interceptada por sicarios que efectuaron más de cincuenta disparos.

Las víctimas fueron identificadas como William Sevillano Esquivel, expolicía que iba de copiloto; su hijo Willy Alexis Sevillano Pillaca (32); y Efraín Eyder Huaccho Ponce, alias “Efraín”, quien conducía la unidad y es sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los Patecos”.

De acuerdo con las primeras indagaciones, Huaccho Ponce y el expolicía fallecieron al interior del vehículo. En tanto, Sevillano Pillaca descendió herido e intentó huir, pero fue perseguido y alcanzado por los atacantes, quienes lo remataron a pocos metros. Fue llevado al hospital La Caleta, donde se certificó su muerte.

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recoger evidencias que permitan esclarecer el múltiple crimen, que ha generado conmoción en la ciudad.

En paralelo, la División Policial de Chimbote desplegó un amplio operativo en distintos puntos para ubicar y detener a los sicarios. Las unidades de Inteligencia trabajan en determinar el móvil del ataque, que estaría vinculado a la pugna de organizaciones delictivas.

La PNP señaló que las víctimas serían integrantes de la banda criminal “Los Lobos”, brazo armado de “Los Patecos”, dedicada a la extorsión, tráfico de terrenos y diversos homicidios. Para las autoridades, el caso responde a una venganza entre grupos rivales.