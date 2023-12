Hernán Garrido Lecca: Investigación fiscal no tiene fundamento

EXMINISTRO CALIFICÓ DE “RIDÍCULO” EL ALLANAMIENTO DE SU VIVIENDA POR EL CASO “LA FISCAL Y SU CÚPULA DE PODER”

El exministro Hernán Garrido Lecca, cuya vivienda fue allanada la madrugada de ayer en el marco de una investigación por una presunta organización en el Ministerio Público liderada por Patricia Benavides, manifestó que esta diligencia no tiene fundamento y que retornará al país en las próximas 48 horas.

En ese sentido, aseguró que siente “anonadado y sorprendido por la ridícula argumentación” para solicitar el allanamiento a su vivienda, por una supuesta influencia en el nombramiento de la fiscal suprema Patricia Benavides.

“(Esta diligencia) Se basa en una solicitud de fiscalía al Poder Judicial argumentando que yo he sido parte de una organización criminal para influenciar a la Junta Nacional de Justicia en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema, ¿ustedes creen que yo soy capaz en influir en siete magistrados con un currículo intachable que por unanimidad la nombró fiscal suprema?“, afirmó en RPP.

En ese sentido, precisó que le sorprende que una persona, en este caso él, “tenga semejante poder” para influenciar en una institución, lo que “es imposible”.

NO CONOCE A JAVIER VILLANUEVA

Asimismo, refirió que no conoce al exasesor de la Fiscalía de la Nación, Javier Villanueva, así como a las otras personas a las que se les allanó la vivienda, salvo el abogado José Luis Hauyón.

“No lo conozco (a Javier Villanueva), no lo he visto en mi vida, no piso el Congreso hace diez años, salvo a un homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre. Además anuncio que estoy regresando en las siguientes 48 horas a Lima“, agregó.

Sobre su viaje fuera del país, tras la detención de Javier Villanueva, explicó que estuvo en la India con la finalidad de hacer los contactos para la realización de una película animada junto con la industria de ese país.

“No tiene ningún sentido decir que salí del país porque había una investigación, yo solo he estado trabajando”, añadió.

Por otro lado, Hernán Garrido Lecca, dijo recordar que el suspendido fiscal superior Rafael Vela Barba, quien era coordinador del Equipo Especial Lava Jato, le presentó a Patricia Benavides “hace mucho tiempo”.

Por último, mencionó que la investigación en su contra “tiene un trasfondo político”, que busca eliminar contendores para los próximos procesos electorales.