Hollywood investiga si actriz hizo trampa para ser nominada para el Oscar  

‘To Leslie’, el drama independiente que le dio a Andrea Riseborough una de las nominaciones más impactantes en la historia de los Oscar, se va a convertir también en el filme con la campaña más polémica del año. La Academia de las artes y las ciencias de Hollywood anunció que «vamos a revisar los procedimientos de la campaña hacia las nominaciones a raíz de las reacciones violentas de aquellas actrices, y los estudios que las apoyan, que se han quedado fuera de las nominaciones».

CAUSA EXTRAÑEZA QUE ANDREA RISEBOROUGH HAYA OBTENIDO LA NOMINACIÓN A MEJOR ACTRIZ, CON UNA CINTA QUE APENAS HA TENIDO REPERCUSIÓN

Riseborough ganó una sorpresiva nominación a mejor actriz por su papel en la película ‘To Leslie’ después de una campaña realizada con el boca a oreja, y muy parecida a la de los activistas sociales, que fue respaldada por celebridades como Kate Winslet, Jane Fonda, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Edward Thorton, Jennifer Aniston o Amy Adams.

Si bien la Academia no menciona a Riseborough ni a los actores involucrados en la campaña, la declaración de hoy cuestiona las formas en que se ha ejercido: sin dinero, pero muy agresiva en el boca a oreja. Los poderosos de Hollywood se han puesto a temblar al descubrir que su dinero no surtió el efecto deseado y que una campaña personal, en la sombra, había conseguido tanta fuerza como para superarles. «El objetivo de la Academia es garantizar que la competencia de premios se lleve a cabo de manera justa y ética, estamos comprometidos en garantizar un proceso de premios inclusivo. Estamos realizando una revisión de los procedimientos de campaña en torno a los nominados de este año, para asegurarnos de que no se violaron las reglas y para informarnos si es posible que se necesiten cambios en el futuro sobre cómo actuar con los medios sociales y la comunicación digital. Tenemos confianza en la integridad de nuestros procedimientos de nominación y votación, y apoyamos campañas genuinas a favor de actuaciones sobresalientes».

No cabe duda que la interpretación de Riseborough es genial, de las nominadas es la mejor, dicho incluso por Cate Blanchett. Riseborough, una talentosa actriz inglesa, ha trabajado con todos los grandes del momento; desde Mike Leigh hasta Alejandro G. Iñárritu. Su rostro no ha contado con el apoyo de Netflix, que empapeló Sunset Blv con Ana de Armas, ni se ha visto en anuncios de ‘Por su consideración’ en las revistas profesionales, pero actrices de la talla de Charlize Theron se han dejado la piel haciendo presentaciones de la película en varios cines locales, algo, por otro lado, muy común en estas fechas. Theron fue la primera en presentar una proyección de la película en Creative Arts Agency en Century City en noviembre. «Es el tipo de película que se queda en tu mente. Se queda en tus huesos. Incluso se queda en tu piel», dijo Theron. Edward Norton y Jennifer Aniston siguieron con el apoyo ese mismo mes abriendo sus hogares en proyecciones privadas.

Después le tocó el turno a Gwyneth Paltrow, que organizó una proyección a principios de enero y calificó la película de «obra maestra». Courtney Cox hizo lo mismo. La votación para las nominaciones al Oscar comenzó el 12 de enero y, al día siguiente, Rosanna Arquette presentó ‘To Leslie’ en un teatro repleto en el Directors Guild de Sunset. Después de los créditos, Riseborough, Morris y los actores Allison Janney, Maron y Andre Royo subieron al escenario para hablar con Demi Moore. No se fue un alma del cine hasta que terminó la conversación.

La campaña se volvió virtual al día siguiente con Kate Winslet, quien trabaja con Riseborough en el rodaje del drama ‘Lee’. «Deberías estar ganando todo. Andrea Riseborough, creo que esta es la mejor actuación femenina en la pantalla que he visto en mi vida», dijo Winslet. Amy Adams dirigió un evento similar horas antes del cierre de la votación y dijo que estaba «feliz de hacer correr la voz a favor de esta increíble proeza cinematográfica».

Para entonces, las redes sociales se inundaron con elogios de personas como Susan Sarandon, Helen Hunt con frases como: «Si estás votando por actuaciones, no lo hagas hasta que veas a Andrea Riseborough».

Leer también [Flowers: La nueva canción de Miley Cyrus y su relación con el amor propio]

Los estudios pelean contra Riseborough

Inmediatamente después de su nominación, hubo rumores de que la campaña de Riseborough pudo haber eludido las regulaciones de la academia de cine, que especifican y limitan el tipo de contacto permitido para llegar a los votantes. Otros recurrieron a las redes sociales, expresando su indignación porque ninguna mujer negra fue nominada a actriz principal, a pesar de las actuaciones de candidatas anunciadas como Danielle Deadwyler por ‘Till’ o Viola Davis por ‘The Woman King’. Lo cierto es que Riseborough no reemplazó a nadie. Obtuvo su nominación al ofrecer una actuación genial, asombrosa e dinámica que ha atrapado a sus compañeros. El equipo de campaña de la británica comprende las especulaciones sobre cómo obtuvo la nominación. «Tienen derecho a hacerlo», ha dicho uno de sus representantes.

¿Cuánto apoyo necesitó Riseborough para conseguir la nominación? La rama de actores de la academia tiene 1.336 miembros, lo que significa que si todos han votado, Riseborough requería alrededor de 200 menciones. Pero en el sistema de votación preferencial de los Oscar, donde los miembros clasifican sus opciones, un núcleo apasionado de votos que la haya situado en primer lugar puede catapultar la nominación. Dada la poca visibilidad de ‘To Leslie’, es probable que Riseborough haya estado la primera en las papeletas de muchos de sus colegas.

El próximo martes, la actriz está emplazada a reunirse en la Academia de Hollywood con la junta de gobernadores y no está claro qué medidas tomarán, si es que toman alguna. La Academia solo ha rescindido un puñado de nominaciones en sus casi 100 años de historia. La última fue en 2014, cuando la canción original nominada ‘Alone Yet Not Alone’ fue descalificada. Mientras tanto, los actores de Hollywood están escandalizados con la noticia de que la Academia realiza una revisión de los procedimientos de la campaña. «Me siento mal por Andrea», comparte un director miembro de la Academia. «Pase lo que pase, su reputación está siendo empañada y su interpretación es una genialidad». Si por alguna razón la Academia rescindiera su nominación, la alineación a mejor actriz se mantendría en cuatro y Riseborough no sería reemplazada. Por diversas razones, nueve nominaciones han sido rescindidas a lo largo de los 95 años de la Academia. Eso incluye a Charlie Chaplin por su película ‘The Circus’ (1928).