Magaly destruye con duros calificativos a Alessia Rovegno

La conductora de Magaly Tv, la firme, calificó de “tonta” y “burra” a la Miss Perú Alessia Rovegno y todo porque no le agradó la respuesta que dio la joven a una entrevista.

“URRACA” TILDÓ DE “TONTA Y BURRA” EN RESPUESTA A LO QUE LA MISS PERÚ DIJO SOBRE LAS CRÍTICAS QUE RECIBE POR SER “RUBIA”

Como sabemos, Alessia quedó dentro del top 16 del Miss Universo y el último fin de semana se publicó la entrevista que le valió quedar en ese ranking. En dicha entrevista la joven se refiere a las críticas que recibió en nuestro país al ser elegida como Miss Perú, ella cree que los señalamientos fueron por “rubia”.

“Me han criticado mucho porque soy rubia y no la típica peruana para tanta gente que desde el 2018 estuve en la portada de una de las revistas más importantes del Perú y dijeron que no representaba, que no era peruana, así que desde que era pequeña he estado expuesta los medios por mi familia”, fueron las palabras de la modelo.

Debido a estas afirmaciones, la conductora Magaly Medina tuvo fuertes calificativos contra la hija de Bárbara Cayo. Para la “Urraca”, la Miss no fue criticada por ser rubia, sino por ser “tonta y burra”.

“Ella (Alessia Rovegno) dice que las críticas vienen porque ella es rubia. Ella habla muy bien el inglés, pero lo que a mí me parece descabellado es que ella diga que es muy criticada porque es rubia y tiene ojos verdes. ¡No mamita! Este es un país multicultural y multirracial, acá somos una mezcla de cholos y una mezcla de extranjeros, de japoneses y chinos… así que eso de que ‘me critican porque soy rubia’, no mi amor, te critican porque eres tonta y porque eres burra”, exclamó.

Lejos de detener su crítica ahí, la conductora continuó disparando sus dardos. Magaly minimizó la belleza de Alessia y se burló de las declaraciones que dio sobre su traje típico en el certamen de belleza.

Leer también [Conmemoran Día Internacional en Memoria del Holocausto]

“Nosotros no criticamos tu belleza física, que por último es normalita. En este país hay rubias más bonitas que ella, mucho más carismáticas. Viene porque eres una rubia tonta, así que ubícate”, “No le da, la cabecita no le da. Se puso un traje y ni estudio que diablos era eso. Te critican por ser tonta”, agregó ofuscada.

Como se recordará, Magaly y la familia Cayo llevan una enemistad de años. Ello porque la periodista expuso situaciones incomodas de las hermanas Cayo, Bárbara y Fiorella.

Alessia comparte mensaje contra el bullying

Tras las declaraciones de Magaly Medina, Alessia Rovegno compartió un video del Miss Universo donde tratan de crear conciencia sobre el bullying que se vive en redes sociales.

“Seamos más empáticos y amables. Con las redes ahora las personas se esconden en cuentas falsas para atacar y no todos son fuertes emocionalmente, más uno nunca sabe por lo que la persona puede estar pasando”, escribió.

Asimismo se refirió a la muerte de Cheslie Kryst Miss Usa 2019 quien se suicidó tirándose desde lo alto de un edificio tras ser víctima de ciberbullying.

“Que ganas de que haya hablado antes y de prevenirlo. Como dice su madre; hablemos más de nuestros sentimientos y aprendamos a escuchar”, agregó.