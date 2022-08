‘Huevero’ se sentía “ahogado” con Karla

El empresario le brindó una extensa entrevista a Magaly Medina para hablar de su ruptura con Karla Tarazona. Rafael Fernández reveló que sentía que no tenían privacidad y que estar con la presentadora era como una bomba de tiempo.

RAFAEL FERNÁNDEZ ASEGURA QUE DIFERENCIAS CON LA CONDUCTORA COMENZARON HACE TRES MESES

Según el “Rey de los huevos” los problemas con Karla empezaron hace aproximadamente tres meses. Para llegar a separarse hubo varias cosas que jugaron en contra, una de ella que Tarazona llevó a vivir a su asistente a su casa, por lo que sentía que no tenían privacidad. Asimismo confesó que no era de su agrado que Christian Domínguez pase mucho tiempo en su casa para ver a su hijo, por lo que acordaron que el cumbiambero solo recogería al menor. Rafael aseguró que Karla puso mucho de su parte, sin embargo, no se logró salvar la relación.

“Chocábamos en muchas cosas, pero nos fue bien porque las cosas evolucionaron, pero sí había cosas para mí que se estaban desgastando”, “La relación ha venido con muchos tropiezos, se ha tratado de salir, pero se ha ido desgastando. Karla puso de su parte. Para tomar esta decisión no fue de la noche a la mañana. Sentía que estábamos muy desgastados, ya no podía escalar a otro nivel. Todo era una bomba de tiempo con ella, no daba más, sentía que me ahogaba, era un círculo vicioso”, comentó.

Rafael también reveló que la camioneta que le dio a Karla no estaba a su nombre, pues no tendría cómo sustentar la compra. De igual forma aseguró que pagará el colegio a los hijos de la conductora y que incluso les pagaría un fondo para asegurar su educación porque son “buenos chicos”.

Leer también [Espectáculos: Dayanita sería el nuevo jale de productora de películas para adultos]

Pese a su noble gesto, los usuarios no dudaron en criticarlo y tildarlo de figuretti.

“Me parece desleal”, “No debió salir a hablar sobre la separación, ni siquiera se le ve que está de duelo”, “Que mal por Rafael salir a decir que él dejó de querer a Karla”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe indicar que Rafael aseguró que no tenía ningún problema de cederle su empresa a Karla.