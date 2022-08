Yahaira se arrebata con sus detractores

No es la primera vez que Yahaira Plasencia es criticada por el público, de hecho gran parte de su carrera ha estado envuelta en polémica. Fiel a su estilo, la cantante no se quedó callada frente a aquellas personas que piensan que no está al nivel del programa de Gisela Valcárcel.

LA SALSERA RECIBE DURAS CRÍTICAS POR FORMAR PARTE DEL PROGRAMA DE GISELA

Un usuario a través de Instagram arremetió contra Yahaira, aseguran que a la “Reina del totó” aún le falta aprender a cantar: “No eres apta para ser jurado de canto, porque ni tú misma cantas bien”.

Cómo era de esperarse, ese comentario no le gustó para nada a la ex de Jefferson Farfán, Yahaira aclaró que ella no es jurado de “La gran Estrella”, por ende lo tildó de “metiche”.

“Si ves el programa, no soy jurado mi amor. ¿Infórmate ya? Ellos tienen sus jurados que son Sergio, Morella, Adolfo y Michelle Alexander. Si no sabes no hables. Ah, y si fuera jurado ¿QUÉ TE IMPORTA? Metiche. Bais”.

Sin embargo, no fue el único comentario negativo que recibió, pues otra usuaria la tildó de ser muy “vulgar” y nuevamente Yahaira no se quedó callada.

“Lo siento por no gustarte. Me cambiaré de ropa por ti, ¿ya? Gracias por estar aquí, eres mi fan”, expresó en tono de burla.