Hurtado amenaza a su esposa: “Que empiece la guerra”

Luego de que salieran a la luz las nuevas imágenes de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, la aún esposa del futbolista salió al frente mediante su abogada, hecho que no le cayó en gracia al “Caballito”, quien no tuvo mejor idea que amenazarla asegurando que iniciaría una guerra y que la ex tombita saldría a hablar.

FUTBOLISTA ACUSA A ESPOSA DE LADRONA Y LE DICE QUE HARÍA QUE JOSSMERY ROMPA SU SILENCIO, SI LO QUE QUIERE ES JUGAR SUCIO

La conductora, Magaly Medina mostró los chats de Hurtado con Rosa Fuentes donde la amenaza y la acusa de robar sus joyas y llevárselas a Estados Unidos.

“Que empiece la guerra, vamos con todo, que gane el mejor. Vamos a la guerra. Vende los relojes y todo, que te duren esos relojes, pero vamos a la guerra juntos ahora. Vende los relojes que me has robado y las joyas”, se lee que escribió Hurtado.

Por si fuera poco, el futbolista dejó entrever que le diría a Jossmery Toledo que rompa su silencio y que empiece una especie de pelea pública con la madre de sus hijos, ya que ellos tendrían mucho que contar.

“Ahora voy, así como hablas, le voy a decir a ella (Jossmery) que salga a hablar, ya te pelearás contra ella pues. Ella va a salir a hablar ahora, le voy a decir, le voy a contar todo para que ella salga a hablar. Aquí yo no voy a jugar mal. Quieres jugar sucio, ok”.

La abogada Claudia Zumaeta, en representación de Rosa, explicó que ella se llevó las joyas como una especie de respaldo, ya que se fue a Estados Unidos sin dinero.

“Cuando existe un matrimonio, en primer lugar todo es 50% de cada uno, no existe robo ni deudas entre cónyuges, lo que ella hizo al ver esta situación y tener que irse inmediatamente fuera del país tras el ampay, ella no tenía recursos económicos. Lo que hizo fue coger las joyas para salir fuera del país por A o B. Ella no las ha vendido, no ha lucrado, no las ha robado como él dice porque no existe robo, así que le aconsejo asesorarse porque la palabra robo no existe entre cónyuges”, comentó Zumaeta.

CIENCIANO ABRE PROCESO CONTRA ‘CABALLITO’

El futbolista había argumentado que se quedaría en Lima para resolver temas familiares, sin embargo salieron a la luz sus imágenes con Jossmery Toledo, por lo que el club Cienciano decidió abrir un proceso de investigación: “A raíz de las imágenes propaladas en un programa de televisión la noche del lunes del 17 de abril, el club Cienciano ha iniciado un proceso disciplinario al futbolista Paolo Hurtado. El Club Cienciano pide disculpas a la afición por estos sucesos extrafutbolísticos que mellan la imagen del único equipo peruano campeón de dos torneos internacionales”, se lee en el comunicado.