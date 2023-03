Paolo Hurtado terminó con su matrimonio por Jossmery

La expolicía, Jossmery Toledo volvió a ser protagonista de las portadas de espectáculos, pero no por una buena acción, si no por ser la causante del rompimiento de un matrimonio con dos hijos y un tercero en camino. En esta oportunidad la influencer se dejó ver como la amante del futbolista Paolo Hurtado. Ambos fueron captados besándose y en arrumacos en la ciudad de Cusco. Tras la transmisión de las imágenes en el programa Magaly Tv, la firme, la esposa del deportista sorprendió con una revelación y con el anuncio de su separación.

AMPAY DE MAGALY LLEVARON A ESPOSA EMBARAZADA DEL JUGADOR A TERMINAR SU RELACION

En un primer momento se ve como el jugador entra solo a un departamento en una exclusiva zona del Cusco, tiempo después, se ve a Jossmery ingresando al mismo inmueble, para después dejar el lugar los dos juntos, acompañados de dos hombres.

En el video se puede ver a Hurtado y a Toledo disfrutando de los hermosos paisajes de la ciudad cusqueña , incluso por un momento la joven se queda en el carro escondida porque había mucha gente en el lugar. Minutos después, ambos como enamorados salen a disfrutar del paisaje y comienzan a abrazarse y besarse.

ESPOSA DA POR FINALIZADA RELACIÓN

Como sabemos el futbolista es un hombre casado y tras la difusión de las imágenes, su esposa Rosa Fuentes emitió un breve pero importante comunicado. La madre de los hijos del “Caballito” pidió respeto por sus hijos y por ella, ya que se encuentra en estado de gestación, asimismo dio por finalizada su relación con Hurtado.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado, Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo.

Por favor pido respeto por mis 2 menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”, expresó.

Asimismo, el programa “América hoy” conversó con ella y ahí recalcó que necesita estar bien porque tiene un embarazo de alto riesgo.

“Necesito estar tranquila porque tengo un embarazo de riesgo. Después de esto hay un antes y un después, pero debo ser fuerte porque mis hijos me necesitan”, comentó. En esa línea, fue clara en asegurar que no dará más detalles de lo sucedido.

“Yo no soy pública y no tengo por qué dar una explicación, pero de igual manera agradezco el apoyo de todos”, agregó.

UNA RELACIÓN ANTIGUA

Cabe recordar que en octubre del año pasado Rosa Fuentes llamó al programa “Amor y fuego” para saber si tenían algunas imágenes de su esposo con la ex tombita, ya que existían mensajes de supuestos periodistas pidiendo dinero a cambio para no lanzarlas. En ese entonces, la esposa del futbolista aseguró que no tenía ningún indicio o prueba de la supuesta infidelidad, incluso señaló que si había imágenes no tenía problemas en que salgan a la luz, pues no iba a pagar para ocultar algo así.

Esto nos podría indicar que el romance entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado no era reciente sino que ya tenía algunos meses.