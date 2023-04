Hurtado cambia de opinión y ya no quiere guerra con su esposa

Luego de amenazar a Rosa Fuentes con iniciar una guerra, Paolo Hurtado habría entrado en razón. Según se dio a conocer, el futbolista habría iniciado una conversación civilizada con la representante legal de su aún esposa y con ella.

JUGADOR TENDRÍA INTENCIONES DE CONCILIAR CON ROSA FUENTES. TRAS SEPARACIÓN DE CIENCIANO, HABRÍA RECAPACITADO

Fue la conductora Magaly Medina, quien dio a conocer de la abogada Claudia Zumaeta y la señora Rosa Fuentes lograron tener una primera conversación con el futbolista sobre el tema de divorcio y la manutención para sus dos hijos y bebé que viene en camino.

“Hoy ha iniciado una conversación civilizada con la doctora Claudia Zumaeta y con la señora, su esposa Rosa Fuentes”, dijo en un primer momento.

Al respecto, la conductora reveló su deseo de que ambos lleguen a un acuerdo por el bien de sus hijos.

“Saludo esa conversación y espero y deseo que esta conversación llegue a buen puerto y las partes queden bien por las criaturas que tienen en común y la que está por venir”.

Finalmente, la conductora rechazó la actitud de Hurtado de hace unos días, cuando amenazó a su esposa con iniciar una guerra y que incluso haría hablar a Jossmery Toledo. Para la ‘Urraca’, después del error que cometió, él debería estar poniendo en primer lugar a su familia.

“Es lo que debió hacer desde un principio, el hombre que falla y comete esta traición, debería estar hincado de rodillas, besando el suelo que su familia pisa”, sentenció.

No suelta a Jossmery

La conductora aprovechó el momento para cuestionar a Jossmery Toledo por los pronunciamientos que ha hecho en sus redes sociales tras la difusión de las últimas imágenes a lado de Paolo Hurtado.

“Hay gente que tiene casa, pero no tiene hogar. Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia”, fue el mensaje que publicó la ex tombita. A lo qué Magaly respondió lo siguiente: “Claro, es cierto, hay gente que tiene casa pero no tiene hogar, hay gente que tiene hijos pero no tiene una familia… claro por mujeres como tú, precisamente. Por eso es que la señora Rosa Fuentes se ha quedado sin familia por tu culpa, se ha quedado sin hogar por mujeres como tú. En esa parte del comunicado te doy la razón”.