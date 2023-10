Hurtado justifica su ampay señalando que lo embrujaron

JOSSMERY TOLEDO REVELA QUE ESTUVO EN UNA RELACIÓN HASTA HACE POCO CON EL FUTBOLISTA

Pese a que Rosa Fuentes, esposa del futbolista acaba de dar a luz, Paolo Hurtado no encontró mejor lugar que la clínica en la que estaba internada su esposa, para hablar sobre su ampay con Jossmery Toledo.

El “Caballito” señalo en una conversación con amigos que lo embrujaron y que se tuvo que hacer una limpia.

“A mí me han ampayado, estaba loco yo, no estaba drogado. Me habían hecho brujería. Yo fui (donde un chamán) y me quité, después que pasó el problema, la segunda vez, fui a que me limpien. Yo no era ese Paolo, yo después he reaccionado”, dijo dejando entrever que Jossmery Toledo lo habría embrujado.

El conductor, Rodrigo González dio a conocer el mensaje que le envió la ex Tombita en donde señaló que nadie sabe cómo fue su relación con Paolo y que ya quiere que la deje en paz. Asimismo, presentó las declaraciones en las que la ex chica reality confiesa que hasta hace poco tuvieron una relación:

“Preferí evitar por respeto y porque también estaba enamorada. Este tema me ha perjudicado bastante porque no me salí a defender, no he mostrado pruebas, no saben cómo han sido y por estar enamorada, seguíamos en una relación que hace poco en realidad hemos terminado”, manifestó.

La ex policía retó a Hurtado a hablar con la verdad y no espere a que ella muestre conversaciones, pues es algo que no quiere hacer. “No fue así, ya que a él le encanta hablar, que cuente la verdad o espera que yo lo haga. No es tan hombre para decir: ‘sí, acepto, me enamoré’. No la pena sacrificar algo por alguien que hasta el día de hoy me sigue escribiendo y me sigue mintiendo. No sé si estarán o no estarán, pero hasta donde yo sé, él no está con ella porque me lo dice”, agregó.

Leer también [Luciana Fuster deslumbra con su impresionante traje típico]

Por su parte Rodrigo Gonzales reveló que vio los mensajes que enviaba Paolo Hurtado a Jossmery Toledo, específicamente del jueves 12 de octubre, en cuales la celaba y le habría dicho que quería tener un hijo con ella.

“Le reclama y en otro momento la cela, le dice que se vaya donde ese millonario que le gusta. He leído reclamos y hasta que le decía que quería tener un hijo con ella. Que lo deje solucionar todo, que tenía que recuperar sus cosas y que después se iban a dejar de cuidar porque quería tener una hijo con ella”, sentenció.