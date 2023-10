Magaly destruye a Tony Rosado por desnudo de mujer en escenario

CONDUCTORA ASEGURA QUE MUJER SE VIO PRESIONADA POR EL CANTANTE Y EL ANIMADOR

Las imágenes viralizadas de Tony Rodado en el que desnuda a una mujer arriba de un escenario siguen dando de qué hablar. Esta vez, Magaly Medina rechazó el accionar del cantante y además reveló que podría ir hasta 13 años a prisión.

“Eso es un flagelo, es flagelar a alguien públicamente. Ella no se esperó toda la presión del animador y del cantante de la orquesta. Cuando una mujer dice no, Tony Rosado, y todos los cavernícolas que participan en estos shows, cuando una mujer dice no, es no. Esa me parece una violación al cuerpo de una mujer porque no puedes tocar lo que no se te permite”, manifestó la conductora.

En otro momento, el programa reveló que el cantante podría ser denunciado hasta por dos delitos, cuyas penas sumadas podrían llevarlo entre 10 y 13 año a prisión.

“El primer delito que veo es el de tocamientos actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento y el otro delito que veo de acuerdo con las imágenes propaladas es exhibiciones y publicaciones obscenas”, precisó el abogado Jorge Petrozzi.

Otra persona que criticó el accionar de Tony, fue la cantante Yolanda Medina, quien lo tildó de un ser repudiable.

“Yo pensé que era parte del show que él siempre hace, es que no es la primera vez que sube a chicas al escenario, bailan y se sacan una prenda, pero hoy que he visto el video completo, déjame decirte Tony Rosado, que eres repudiable”, comentó indignada.