Incautan gran cantidad de cigarrillos ilegales en licorerías de Comas

Productos fabricados sin ningún control sanitario eran un peligro para la salud

Decenas de cajetillas de cigarrillos de procedencia ilegal incautaron agentes de la Policía Nacional y personal de fiscalización de la Municipalidad de Comas, tras la sorpresiva intervención a varias licorerías del distrito.

De esta forma, se sacó de circulación, miles de cigarrillos que eran un peligro para la salud pública, al haber sido fabricados en Paraguay, sin ningún control sanitario.

La intervención se dio en los locales de la Avenida México N° 574, 576, 582 y 663, donde se encontró decenas de cajetillas de las marcas Golden Beach, Carlyle, entre otras que no tenían las advertencias sanitarias.

Los administradores de los negocios no tenían los documentos que acrediten la procedencia legal de los productos, por lo que se procedió a su decomiso, como parte de la investigación por los presuntos delitos aduaneros, contra la propiedad industrial y contra la salud pública.

Los dueños de los locales Óscar Montoya, Yenifer Enríquez, Esmeralda Collao y Paola Olivares, fueron notificados para que declaren ante la Policía.

Los productos incautados son de fabricación paraguaya, y son distribuidos por mafias de contrabandistas que operan en coordinación con organizaciones criminales transnacionales implicadas en graves delitos como extorsión, sicariato, trata de personas, entre otros.