Asesinan a pareja en presencia de sus cuatro hijos menores de edad

SICARIOS ABRIERON FUEGO CUANDO SE HALLABAN EN LA PUERTA DE SU VIVIENDA EN COMAS

Asesinan a una pareja en Comas en un brutal ataque a balazos ocurrido la noche del martes 26 en el asentamiento humano Carmen Alto. Dos sicarios dispararon más de una docena de veces contra Jorge Luis Sence Guzmán (40), y Milagros María Agüero Atoche (43), frente a sus cuatro hijos menores de edad.

Testigos relataron que los atacantes aguardaron cerca de un poste de alumbrado público y abrieron fuego contra la pareja que se hallaba en la puerta de su vivienda. Tras la primera ráfaga, uno de los asesinos ingresó a la casa para rematarlos, mientras el otro disparaba al aire para intimidar a los vecinos y evitar que intervinieran.

“Comenzaron a tirar al aire para que nadie saliera. Nosotros nos tiramos al suelo por miedo, hasta mi hija que se asomó fue obligada a entrar rápido, porque los disparos eran continuos”, contó una vecina. Los menores presenciaron la escena en medio del pánico y no pudieron auxiliar a sus padres.

Leer también [Atacan con explosivo bus en Carabayllo]

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia en un vehículo particular hacia un hospital, pero la unidad quedó varada en la avenida Túpac Amaru por falta de combustible. En ese momento, Milagros ya había fallecido y Jorge Luis fue llevado aún con vida al hospital de Collique, donde murió por la gravedad de sus heridas.

La pareja, dedicada a la venta ambulatoria, era conocida en el barrio por su esfuerzo diario. La Policía no descarta un ajuste de cuentas, aunque familiares niegan que tuvieran problemas previos.