Iron Maiden vuelven por todo lo alto con ‘Senjutsu’

La paciencia no es signo de los tiempos precisamente, pero hay esperas que sí valen mucho la pena. Los seis años que ha habido que aguardar al nuevo disco de Iron Maiden ya están olvidados: los dioses del metal británico han creado una de sus mejores obras con su decimoséptimo álbum de estudio ‘Senjutsu’, publicado este viernes 3 de septiembre.

ESTE PROMETE SER UNO DE LOS MEJORES DISCOS DE SU CARRERA

Con un arranque épico de impresionante arquitectura, el tema homónimo abre las puertas a un disco que ya ha sido recibido con honores por la crítica especializada. Incluso la Biblia hipster de Pitchfork, que destroza sin piedad cualquier trabajo al que se le vea alguna costura, se ha rendido a sus pies adjudicándole un meritorio 7,4 de 10.

‘Stratego’ avanza hacia la batalla al galope típico de Steve Harris, con un Bruce Dickinson que se va creciendo hasta epatar con su incorrupto estado de forma vocal, mientras que ‘The writing on the wall’ (que fue el primer single de adelanto) marca un paso de medio tiempo con aire celta que se intuye arrollador para el directo. El siguiente corte, ‘Lost in a lost world’, baja las revoluciones un poco más con una introducción acústica en la que se intuye una metáfora del mundo post-pandemia, abriéndose después a un ritmo afilado con tresillos que, todo hay que decirlo, no es de lo más brillante del disco. Algo parecido le pasa a ‘Days of future past’: no acaba de matar. Pero a partir de ahí, todo va cuesta arriba. ‘The Time machine’ es una de esas canciones que hará volar sobre dragones imaginarios en su habitación a las nuevas generaciones metaleras y ‘Darkest hour’ saca la mejor vena interpretativa de un Dickinson que se mete en la piel de Winston Churchill (protagonista de una reciente película del mismo título). ‘Death of the celts’ quizá sea otro pequeño bluf, es demasiado simplona, el amago progresivo no eleva la evocación celta como se podría esperar y, todo el mundo se ha dado cuenta, se parece demasiado a ‘The Clansman’. Pero los últimos veinticinco minutos de ‘The Parchment’ y ‘Hell on Earth’ tienen un nivel compositivo que es de lo más interesante que han hecho en lo que va de siglo si se tiene un mínimo paciencia y ganas de dejarse llevar. En definitiva, ‘Senjetsu’ no está entre sus cinco mejores discos, pero sí entre los diez. Y teniendo diecisiete, y contando los años que ya cuentan los Maiden, es un logro digno de alabar.

Para ‘Senjutsu’ -aproximadamente traducido como ‘tácticas y estrategia’-, la banda encargó de nuevo a Mark Wilkinson el espectacular diseño de la portada de estética samurai, basándose en una idea de Steve Harris, que comenta sobre el disco: «Decidimos grabar de nuevo en el estudio Guillaume Tell de Francia ya que este lugar tiene un ambiente muy relajado. El equipamiento cubre nuestras necesidades, el edificio era un antiguo cine y tiene el techo muy alto, así que acústica es genial. Hemos grabado este álbum de la misma manera que lo hicimos con ‘The Book Of Souls’: componemos la canción, la ensayamos y después la grabamos directamente. Hay canciones en el álbum bastante complejas que nos dieron mucho trabajo hasta conseguir que sonasen como queríamos, en ocasiones ese proceso es un reto, pero Kevin es genial en capturar la esencia de la banda y creo que ha merecido la pena todo el esfuerzo. Estoy muy orgulloso del resultado y no puedo esperar más para que los fans puedan escucharlo».

Bruce Dickinson, líder de la banda, añade: «Estamos todos muy entusiasmados con este disco. Lo grabamos a principios de 2019 durante un descanso de la gira ‘Legacy’ para maximizar así nuestro tiempo girando y tener además tiempo suficiente para poder preparar bien el lanzamiento, tener una gran portada y hacer un vídeo realmente especial. Por supuesto que la pandemia retrasó más las cosas – sobre todo para los buenos planes que ya estaban trazados – ¿o puede que esto fuesen ‘estrategias’?. Los temas son muy variados, y algunos de ellos son muy largos. Hay también una o dos canciones que suenan bastante diferente a nuestro estilo habitual, y creo que los fans de Maiden se sorprenderán positivamente, eso espero!».

‘Senjutsu’ ya está a la venta en una variedad de formatos que incluye ediciones limitadas y de lujo: Doble CD Estándar, Doble CD Deluxe Limitado formato libro, Triple Vinilo Deluxe Negro (180gr), Triple Vinilo Edición Limitada color rojo y negro (exclusivo tiendas independientes), Triple Vinilo Edición Limitada color plata y negro (exclusivo Amazon), y Edición Super Deluxe Box Set con portada lenticular que incluye, además del doble CD, un blu-ray y memorabilia exclusiva. Todos estos formatos pueden comprarse aquí.

Iron Maiden actuarán el 29 de julio de 2022 en el Estadi Olimpic de Barcelona con Within Temptation y Airbourne como bandas invitadas.