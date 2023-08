Jaime Bayly recuerda su relación con Diego Bertie

El conocido escritor y periodista ha ingresado al mundo de las redes sociales. Hace unas pocas semanas Jaime Bayly lanzó su canal de YouTube, en el cual ahora ha hablado de la relación que tuvo con Diego Bertie.

EL PERIODISTA CONTÓ EN SU CANAL DE YOUTUBE DETALLES INÉDITOS DEL ROMANCE QUE VIVIÓ CON EL FALLECIDO ACTOR

Jaime contó detalles completamente íntimos del romance que vivió con el actor. Incluso aseguró que vivieron un momento “luminoso y memorable” en el departamento de Bertie.

“Yo tenía 25 años y él 23, después de la entrevista nos convertimos en amantes, pero amantes a escondidas clandestinamente, ella tenía una novia. La primera vez que hicimos el amor fue en un apartamento que tenía en Miraflores, cerca al mar, fue un momento de extraordinaria belleza, fue luminoso, memorable, sentí que había encontrado al amor de mi vida”, expresó en un inicio.

Posteriormente manifestó que debido a los prejuicios que se vivían en esa época, cuando él tenía 25 y Bertie 23, tuvieron miedo de gritarlo a los cuatro vientos. Bayly fue claro en asegurar que sintió muchísimo amor con el fallecido actor.

“Sentí que mi destino era amarlo, pero no fue posible porque en aquellos tiempos y en esa ciudad era muy difícil para un actor como él y un periodista de televisión como yo, amarse abiertamente y públicamente, sin complejos. No nos atrevimos, no era fácil, sobre todo para él que era actor, tenía un público muy numeroso de mujeres que estaban rendidas por su talento y belleza. Seguro él pensaba que si hacemos este amor público, si no lo ocultamos, ya nada querrá contratarme como actor”, agregó.

El periodista realizó este video en su cuenta de YouTube debido a que el 5 de agosto se cumplió un año del fallecimiento de Diego Bertie.