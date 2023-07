Jaime Bayly sigue afectado por la muerte de Diego Bertie

El periodista se encuentra en nuestro país por el lanzamiento de su nuevo libro, “Los Genios” y con el fin de promocionarlo ha hablado con diferentes programas, uno de ellos el de Magaly Medina. Ahí, Jaime Bayly no pudo evitar hablar del fallecido actor Diego Bertie.

EL ESCRITOR ASEGURA QUE DE HABER SABIDO LO QUE IBA A PASAR, HUBIERA BUSCADO LA FORMA DE AYUDARLO

El popular “Niño terrible” confesó que vio la entrevista que le dio Bertie a Magaly, donde habla mal de él.

“Es un tema que me duele mucho, todavía me duele muchísimo. La vi (la entrevista), vi que hablaba mal de mi, por otra parte decía cosas que son ciertas, que yo estoy gordo, estoy gordísimo, soy un gordo feliz”, dijo en un primer momento. “De haber sabido que él estaba pensado en quitarse la vida, no se, hubiera tratado de verlo, de ayudar”, agregó.

Jaime creyó que el actor estaba buscando la forma de reinventarse y volver a conectar con su público, sin embargo, otros eran sus planes.

“Yo me imagine cuando él finalmente salió del closet y cuando anunció que iba a ser un cantante, un músico que venía lo mejor, que él se estaba reinventando y que por fin se atrevía a ser honesto y transparente… después no entendí el suicidio, hasta ahora no lo entiendo”, señaló.

Finalmente el escritor señaló que le hubiera gustado hablar por última vez con Diego, antes de su muerte, pero lamentablemente las cosas sucedieron de esa manera y es algo que aún le causa mucho dolor.

“Acá en el Perú hay bastantes gays que han salido del closet y son exitosos. Yo mismo soy bisexual y a mi nadie me reprocha nada y hay un montón de gays que triunfan y la gente los quiere. Me hubiera encantado tener una última conversación, no sabía que él estaba tan mal. Todavía estoy traspasado de dolor, es una tragedia que no debió ocurrir”, finalizó.

Cabe indicar que en la entrevista que le dio Diego Bertie a Magaly, el actor por fin confirmó que mantuvo una relación con Jaime por la década de los 90 y que lo lastimó enormemente.