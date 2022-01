Janick y “Ricolás” en saliditas

No se esconden. Lo que en un inició fueron rumores hoy es un hecho, la ex Miss Perú y el actor han sido captados juntos en lo que sería una cita. Janick Maceta y Andrés Wiese se lucieron muy cariñosos.

El programa “Amor y fuego” conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre dieron a conocer las imágenes en donde se observa cómo el popular “Ricolás” toma de la cintura a la Jurado de “Yo soy, grandes batallas grandes famosos”.

Ante estas imágenes, el espacio en mención se comunicó con Janick Maceta quien no confirmó ni negó nada alegando que no podía declarar para un medio que no sea Latina.

“Ah tú sabes que yo no puedo declarar para el programa. Ahorita estoy a punto de entrar al programa nuevamente, agradezco mucho tu llamada pero no puedo hablar contigo”, expresó.

Por su parte, Rodrigo González señaló que espera que Janick Maceta haga que Andrés Wiesse deje de mandar fotos “calentonas” a sus fans.

“Ojalá la segunda mujer más bella del mundo logre calmar a la fiera que habita en “Ricolás” porque “Ricolás” siempre calentón está”, señaló “Peluchín”.