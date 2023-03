Jean Paul Strauss llama a serenos para que callen a él ‘Diablito’

Diego Chavarri se encuentra disfrutando su soltería por lo que decidió realizar una fiesta en día de semana sin importarle que causaba incomodidad en sus vecinos, uno de los cuales era Jean Paul Strauss. El cantante no aguantó la bulla y llamó a serenazgo. Ambos se enfrentaron en la recepción del edificio.

DIEGO CHAVARRI CELEBRÓ HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS PROVOCANDO LA INCOMODIDAD DEL CANTANTE

Según se mostró en el informe de “Magaly TV, la firme”, cuando el artista peruano llamó al serenazgo de Barranco, manifestando su queja por no poder dormir debido al ruido que venía del departamento de Chavarri. Ambos comenzaron una acalorada discusión donde el ‘diablito’ lo acusó de haberle dicho drogadicto, mientras que Jean Paul solo aseguraba que quería dormir porque ya eran las 6 am.

“Yo no te he dicho drogadicto a ti, he dicho que parece una juerga de drogadictos. ¿Por qué me grabas a mí? Yo solo quiero dormir, son las seis de la mañana, que se vayan a su casa”, expresó Jean Paul notoriamente indignado. “Todos son coj…, no lo has dicho. Sé valiente una vez en tu vida, hago una reunión, ¿Cuál es el problema?”, respondió el ex de Melissa Klug.

Al chico reality le importó poco el malestar del cantante, pues aseguró: “En mi casa hago lo que quiero”. Esta discusión se dio en la recepción del edificio en presencia del personal de serenazgo y trabajadores del lugar. Todo ocurrió durante la madrugada del último miércoles.

Cabe Precisar que tras la difusión de las imágenes, ninguno de los dos personajes públicos emitió un comunicado al respecto.