Jefe de protocolo de Boluarte, acusado de agresión física y acoso

Un miembro del Servicio Diplomático del Perú ha rechazado las acusaciones de acoso sexual y agresión física.

Joshua Curay, jefe de protocolo de la presidenta Dina Boluarte, está siendo señalado por graves acusaciones de agresión física y acoso. Las denuncias, que ya se encuentran en manos del Ministerio de la Mujer, incluyen un caso de maltrato que, según la víctima, ocurrió el 23 de agosto de 2024, cuando Curay la agredió físicamente mientras ella estaba embarazada de su hijo.

Además, una periodista ha denunciado que Curay la acosó, tocándola y haciéndole propuestas indecentes mientras cubría una noticia para su medio. Aunque algunos portales aseguran que las denuncias son anónimas y no hay investigaciones en curso, el Ministerio de la Mujer está tomando cartas en el asunto, y la identidad de la periodista permanece protegida.

Acusaciones contra Joshua Curay siguen sin pruebas claras

La Encerrona intentó contactar a la oficina de Joshua Curay, jefe de protocolo de la presidenta Dina Boluarte, solicitando una respuesta a las denuncias en su contra, pero no obtuvo ninguna respuesta, pese a que se les pidió enviar las preguntas por correo electrónico. Al consultar sobre el caso a la prensa de la Presidencia, se les indicó que las denuncias siguen siendo anónimas y carecen de pruebas concretas. “Te debo informar que esa denuncia sigue siendo anónima y no han presentado una sola prueba. Solo han usado el portal (…) Hasta ahora sigue siendo anónima y no adjunta nada de nada, ni correo, ni teléfono”, dijeron desde la oficina de prensa.

En julio, El Foco informó sobre otro episodio en el que Curay habría ofrecido servicios de coaching durante su horario laboral, presentándose como “especialista en desnudar el espíritu”. La periodista de investigación, haciéndose pasar por clienta, fue citada a un restaurante, donde Curay le envió un texto titulado “Proyección e idealización: por qué las aplicaciones de citas afectan las relaciones íntimas”. Además, recientemente Curay fue ascendido de primer secretario a consejero en el Servicio Diplomático.

El sábado 26 de octubre del 2024, la Presidencia emitió un comunicado señalando que, ante la falta de pruebas en las acusaciones anónimas, se ha iniciado una investigación interna para recolectar evidencias y esclarecer los hechos.