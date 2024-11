Se les acabó el amor a Aragón y Chirinos

PARLAMENTARIOS ROMPEN PALITOS TRAS MESES DE UNA RELACIÓN ESCANDALOSA

Ambos realizaron viajes al extranjero con dinero del Estado y fueron ‘apretados’ por comensales en un bar barranquino

El amor les duró lo que dura un verano. El parlamentario de Acción Popular (AP), Luis Aragón, anunció el fin de su relación sentimental de su colega Patricia Chirinos (Avanza País) luego de algunos meses de viajes, almuerzos y salidas a bares en plena función congresal.

El congresista reveló tal noticia en el programa de ‘Milagros Leiva: la entrevista’ y aseguró que su relación con la ‘chimpunera’ se dio cuando él se encontraba separado de su esposa.

«Ha sido una relación formal, no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede negar lo innegable a estas alturas y circunstancias. Yo tampoco puedo dar detalles de mi vida íntima. En ese momento yo me encontraba separado, porque yo soy un hombre casado», aseguró.

Asimismo, contó que ha decidido romper con su colega para volver a retomar su matrimonio con su esposa y madre de su menor hija y le deseó lo mejor a su expareja.

«Sin embargo, en estos momentos estoy con mi hija, fruto de la relación con mi esposa. Con mi esposa estamos reconstruyendo la familia. Estoy feliz y encantado de estar con mi esposa e hija. Le deseo todo lo mejor a Patricia Chirinos», subrayó.

Escándalo tras escándalo

Como se recuerda, ambos parlamentarios nunca confirmaron su relación amorosa ante los medios ni cuando la prensa descubrió una serie de viajes al extranjero que realizaron juntos con la excusa de cumplir con una serie de representaciones como legislador.

Del mismo modo, ambos protagonizaron un incidente en el bar La Noche de Barranco el pasado mes de agosto. En la noche de un sábado, ambos fueron observados al interior del local bebiendo bebidas alcohólicas para luego recibir una serie de insultos y agravios de parte del público asistente. Inclusive un comensal le lanzó un vaso de vidrio contra la parlamentaria Chirinos, quien no resultó con heridas de gravedad.