Jesús María la hizo linda en la 29° Feria Internacional del Libro

CON SU STAND TEMÁTICO CONSOLIDÓ SU LIDERAZGO CULTURAL EN LIMA METROPOLITANA

La Municipalidad de Jesús María, bajo el liderazgo del alcalde Jesús Gálvez, ha alcanzado un notable éxito en su participación en la 29.° Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), consolidándose como un referente en la promoción de la lectura y la cultura. Gracias a un convenio suscrito con la Cámara Peruana del Libro, el municipio instaló un stand temático inspirado en el país invitado de honor, Italia, que cautivó a miles de visitantes.

Con una réplica de la Torre de Pisa y una escultura elaborada con libros, el espacio no solo ha promovido el intercambio cultural, sino también se ha convirtió en un punto altamente atractivo y compartido en redes sociales.

Como parte de este esfuerzo, la Municipalidad de Jesús María entregó 8,000 libros gratuitos que fueron distribuidos de manera gratuita, beneficiando a miles vecinos del distrito. Además, la comuna ha dispuso el ingreso libre a la feria para los residentes de Jesús María de lunes a jueves durante la duración de la feria, reafirmando así su compromiso con la inclusión y el acceso universal a la cultura.

El alcalde Gálvez destacó que esta feria no solo ha sido una celebración de los libros y la cultura, sino también una oportunidad para fortalecer el desarrollo intelectual de la comunidad. Con estas acciones, la Municipalidad de Jesús María demuestra su liderazgo en la creación de espacios culturales innovadores y accesibles, que enriquecen la vida de sus ciudadanos y contribuyen al desarrollo integral del distrito.