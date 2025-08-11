Gobierno Regional entrega 85 motos a la PNP para el patrullaje en el Callao

CON LO CUAL SE TERMINARÁ CON EL DÉFICIT DE DICHOS VEHÍCULOS, LOS CUALES SE ADAPTAN A LA COMPLEJA GEOGRAFÍA DEL PRIMER PUERTO

La mayor disposición de motocicletas en el Callao facilitará una respuesta rápida, ágil y oportuna ante emergencias, mejorando la capacidad de patrullaje preventivo, persecución e intervención en zonas con alta incidencia delictiva, manifestaron desde la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Gore chalaco y desde la Policía Nacional del Perú (PNP).

Con relación a la actual situación del patrullaje en las calles del Callao por parte de motos, cabe destacar que, en la actualidad, la PNP chalaca cuenta con 174 de estos vehículos activos, según información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter.

Partiendo de estas cifras, se considera que la necesidad operativa de motos en la región era de 63, por lo que, con la entrega de las 85 –que son todo terreno y están equipadas con radios Tetra-, amplía significativamente la capacidad operativa de las comisarías, permitiendo reforzar el patrullaje disuasivo, mejorar los tiempos de respuesta y optimizar el uso de los recursos públicos. También, esta inversión de casi 3 millones de soles se alinea con los objetivos del programa presupuestal y demuestra el compromiso del Gore, que lidera el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, con la mejora de la seguridad ciudadana en la región.

De estas 85 motos que se entregarán a las 17 comisarías de la región, 48 irán a Callao Cercado; 9 a La Perla; 8 a Mi Perú, 7 a Ventanilla; 7 a Bellavista; 4 a Carmen de la Legua-Reynoso; y 2 a La Punta.

Además, una de las principales ventajas operativas de las motos es su capacidad para adaptarse a la compleja geografía del primer puerto, especialmente en sectores como los cerros de Mi Perú, los AA.HH. de Ventanilla y los arenales de Pachacútec, donde el ingreso de autos se ve limitado por el terreno o estrechez de las vías.

Durante el acto de entrega, la máxima autoridad política regional destacó que para combatir la inseguridad “debemos estar juntos, toda la sociedad, rescatar y reforzar valores que nos vienen desde nuestros ancestro. Estos pequeños esfuerzos ayudan a mejorar la seguridad, como estas 85 motos o 46 camionetas que entregamos el año pasado, pero reitero, debe ser un esfuerzo continuo y de todos, lo único que nos ayudará a resolver el tema”.

El gobernador estuvo acompañado por el viceministro de Seguridad Pública del Mininter, Gral. PNP ®, Luis Reátegui, así como por los alcaldes de Bellavista, Alex Callán, y de La Punta, Ramón Garay, y del jefe de la Región Policial Callao, Gral. PNP, Isaac Candia, entre otros.