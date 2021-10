Jimmy Santi se luce en centro comercial sin mascarilla

Pese a pertenecer a la población vulnerable del Covid-19, Jimmy Santi fue captado caminando, aparentemente sin mascarilla dentro de un centro comercial, donde debió de estar con doble mascarilla.

EL ARTISTA IGNORABA QUE ESTABA SIENDO GRABADO

Según la página “Instarándula” el famoso se encontraba dentro de las instalaciones del centro comercial Plaza Norte, cuando de repente fue grabado y fotografiado caminando sin ningún tipo de seguridad ante el Covid-19.

Si bien es cierto, Jimmy Santi se encuentra vacunado contra la Covid-19, eso no quiere decir que no pueda contraer la enfermedad, pues como sabemos las vacunas solo nos protegen de no desarrollar la enfermedad de manera grave, algo que debido a la edad del cantante podría ser fatal.

“Jimmy Santi en plaza norte sin mascarilla”, señaló el periodista Samuel Suarez.

Cabe recordar que Jimmy Santi ya vivió en carne propia lo es padecer esta enfermedad, lo que debió hacer que sea más cuidadoso con los protocolos, sin embargo todo parece apuntar que la lección no habría sido suficiente.

Hasta el momento el artista no ha salido declarar ni a negado o a firmado la veracidad de las imágenes, por lo que se espera que hable en las próximas horas.