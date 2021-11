Joey Montana llora tras despedir a participantes de la Voz Kids

El cantante panameño no pudo contener las lágrimas en la nueva etapa de batallas de La Voz Kids al escoger solo a un participante entre los tres concursantes de su equipo que se presentaron en escena.

NO AGUANTÓ LAS LÁGRIMAS AL DECIR ADIÓS A DOS NIÑOS DE SU EQUIPO EN BATALLAS DE LA VOZ

Lucero Valentina, Haizam Matos y Stefano Gonzales se enfrentaron en la última edición del programa este 08 de noviembre. Su entrenador de equipo tuvo la difícil tarea de decidir por uno de ellos tras escucharlos cantar “Mi persona favorita”.

Al culminar la canción, Haizam Matos superó a sus demás compañeros pues fue el ganador de la batalla. Los otros participantes abandonaron el escenario entre lágrimas y contagiaron su tristeza a Joey Montana.

“No me esperaba que iba a ser tan difícil. Ellos creen en ti al principio y quién soy yo para decirles que no se puede escoger a los tres”, expresó entre lágrimas después de la batalla.

“Se siente feo porque hoy le estoy diciendo no. Ojalá fura el publico que escogiera por votación, puntaje y que ellos decidan, no yo. Yo sé que ellos vienen con toda la ilusión de pasar. Les cogí cariño a los pelados y no sé como la maestra Eva y Daniela han hecho esto”, agregó mientras se secaba con una servilleta.

Por último, comparó a los niños con su menor hija pues no quisiera que le digan que no. “Yo me imagino en ellos a mi hija y alguien diciéndole que no…capaz en la próxima voy cogiendo más fuerza pero está difícil. Yo no pensé que ellos se iban a quebrar, eso también no me ayudó y como te digo, son niños y tienen sueños. Vienen pensando que van a pasar y pues está difícil”, concluyó el cantante.