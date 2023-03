John Kelvin canta a su nuevo amor desde prisión

El hermano de John Kelvin, Jorge Sarmiento compartió en redes sociales un adelanto del tema “Amor en prisión” que dejó inconcluso el artista. Como sabemos, John regresó al penal tras no cumplir con las medidas de protección contra Dalia Duran.

HERMANO DE CUMBIAMBERO LANZA ADELANTO DE NUEVA PRODUCCIÓN MUSICAL

En su publicación, Jorge sigue asegurando que el cantante se encuentra injustamente privado de su libertad y que espera que su situación legal se solucione lo más pronto posible para terminar el tema, que para él sería todo un éxito.

“Un placer siempre hablar contigo hermano. Pronto terminará ésta pesadilla y tienes qué terminar de grabar éste disco qué sé qué dará qué hablar. ¡Más de 10 temas inéditos! Por lo pronto seguimos trabajando tu música desde afuera, esperando para que lo termines y en especial esta canción sé qué será un golazo. Acá les dejo el intro en modo demo nada más, ya lo escucharán pronto”, comentó en su cuenta de Instagram.

En la publicación se puede escuchar una parte de la canción, donde John Kelvin expresa que encontró el amor cuando todos le daban la espalda, tras ser declarado culpable por violentar física y psicológicamente a la madre de sus hijos, Dalia Durán.

“Ella llegoó en el momento en que todos se apartaban, en el momento en que todos me juzgaban, en el momento en que nadie me creía. Ella llegó en el momento más oscuro de mi vida, donde todo era llanto y no alegría. A pesar de eso, ella entró en mi vida… amor, amor, amor en prisión”, dice parte de la canción.

Cabe indicar que el cantante habría mantenido una relación sentimental con la asistente de su abogado, sin embargo ese romance habría llegado a su fin, pues su ex representante legal aseguró que no estuvo de acuerdo con la actitud que tuvo con su trabajadora.