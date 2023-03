Ducelia decidió romper con chibolo por sus prioridades

La chica reality ha causado sorpresa al anunciar que su relación con Piero Arenas no va más. Al parecer la diferencia de edad entre Ducelia Echeverría y el chico reality les habría jugado en contra.

COMPETIDORA DE “EEG” CONFESÓ QUE NO PUEDE CAMBIAR POR ÉL

En declaraciones para “América espectáculos”, Ducelia confesó que no estaba dispuesta a cambiar sus prioridades ni por él, ni por nadie. Asimismo indicó que la diferencia de edades jugó un papel muy importante para su separación.

“A veces la falta de comunicación influye un poco, yo tengo 30 y él tiene 21, entonces está como que yo tengo mis prioridades y jamás voy a dejar mis prioridades por él. Me entiendes. Yo estoy segura de lo que quiero, soy y lo que quiero”, señaló

En otro momento, la ‘guerrera’ remarcó que no había ninguna posibilidad de regresar con su compañero de “Esto es guerra”.

“Yo he terminado y se acabó y no hay forma de regresar. Así es si se dan las oportunidades si se dan bien y sino así lo quiere Dios”, sentenció bastante decidida a no dar marcha atrás.

Recordemos que la cercanía entre ambos participantes de “EEG” se dio a conocer cuando “Amor y fuego” lanzó un ampay donde supuestamente ambos habían pasado la noche juntos en un hotel, algo que molestó a la modelo.