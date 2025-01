Jonathan Maicelo responde ante las ola de criticas tras rinoplastia

Fiel a su estilo directo y sin filtro, Jonathan Maicelo utilizó su cuenta de Instagram para responder a quienes lo criticaron.

Las redes sociales no perdonan, y ningún usuario fue ajeno al cambio estético del empresario y deportista peruano Jonathan Maicelo. A sus 41 años, Maicelo decidió someterse a una rinoplastia y compartió orgullosamente el resultado en sus plataformas digitales.

El popular exboxeador no dudó en mostrar el proceso y el resultado de su intervención quirúrgica, lo que generó una ola de comentarios entre sus seguidores. Mientras algunos elogiaron su decisión de cuidar su apariencia, otros no tardaron en lanzar críticas y memes, demostrando una vez más que el internet siempre tiene algo que decir.

“Trabajando 24/7. No me estén alucinando, no me estén alucinando, compare’”, expresó. “Sigan mis páginas, ya que están entrando varios sapos a ver mis cuentas (…) Acá les muestro el resultado de mi ñata, para que sigan maleteando o solo admiren”, añadió

Las mofas su nariz

Ante los comentarios negativos sobre su nariz, Maicelo utilizó sus historias de Instagram para defenderse y responder a quienes se burlan de su imagen. Con su característico estilo frontal, el exboxeador expresó que está contento con su decisión y que las opiniones de los demás no afectan su confianza.

Samantha Batallanos se pronuncia

Batallanos, expareja de Maicelo, fue consultada acerca del retoque que se realizó el boxeador. Batallanos se sinceró en una entrevista con el sitio Instarandula.

“Pucha, espero que esté contento, pero yo siempre le dije de no aceptar cualquier canje si es en la cara. Canje puede ser para otras cosas, pero cuando es en la cara, no acepten canjes, por favor, porque tienen que invertir. Como si no tuviera plata para pagar a un buen cirujano. Esperemos que sea la hinchazón”, dijo Samantha.