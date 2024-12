Jorge Fossati recibió las disculpas de Agustín Lozano

La historia entre Jorge Fossati y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) acaba de comenzar su primer capítulo.

En un giro reciente, se confirmó que el entrenador uruguayo no continuará al frente de la selección nacional en lo que resta del premundial rumbo al Mundial de 2026. Esta decisión se tomó tras un consenso alcanzado dentro del directorio de la FPF, quien evaluó la situación y optó por un cambio de rumbo en la conducción del equipo.

En medio de un contexto convulso, Pablo Betancourt, representante de Jorge Fossati, llegó a Lima el viernes 20 de diciembre, generando una gran expectación. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el agente deportivo no pasó desapercibido, enfrentándose al cerco de la prensa local y ofreciendo las primeras declaraciones sobre la inesperada salida del entrenador uruguayo de la selección peruana.

En sus declaraciones, Betancourt, quien ha estado en varios medios de comunicación en los últimos días, reveló detalles inéditos sobre la relación de Fossati con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Entre las revelaciones más sorprendentes, el representante del DT contó que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, se comunicó directamente con Fossati para disculparse por la abrupta salida del estratega.

“Hoy por lo que me avisó el profe, yo venía en vuelo de Europa, me avisó el profe que Lozano sí tuvo un par de mensajes disculpándose que no se había comunicado con él”, fue lo primero que dijo Betancourt

sentimiento que tiene Jorge Fossati

En sus declaraciones, Pablo Betancourt también se refirió al profundo sentimiento que Jorge Fossati tiene por Perú, fruto de los dos últimos años en los que dirigió tanto a Universitario de Deportes como a la selección nacional. “Él tiene un amor profundo por el país, me lo ha manifestado en varias ocasiones, e incluso los mismos jugadores lo han llamado para ofrecerle su apoyo”, aseguró el representante del entrenador uruguayo.

Asimismo, Betancourt dejó abierta la puerta a una posible futura vinculación de Fossati con Perú. “No creo que este sea el final de la historia. Esto es algo muy personal, no lo he discutido directamente con él, pero no creo que la relación de Fossati con Perú termine en este episodio”, concluyó.