ExParchis acusa a Julián Zucchi: “Es una persona fría”

Parchís fue uno de los grupos infantiles más emblemáticos de los años 80 en el mundo de habla hispana. Con sus canciones pegajosas, su imagen vibrante y colorida, el grupo conquistó a miles de fanáticos, dejando un legado imborrable en la música infantil. Cada uno de sus integrantes representaba una ficha del famoso juego de mesa que daba nombre a la banda, convirtiéndolos en verdaderos íconos de la época.

Entre los miembros que dieron vida a Parchís a lo largo de los años, destacaron Juan Pablo Kildoff, conocido como «Juampi», y Julián Zucchi, quienes compartieron escenario durante varios años. Juntos no solo formaron parte del éxito del grupo, sino que también forjaron una amistad muy cercana. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa amistad se fue desmoronando, dejando detrás de sí una historia llena de altibajos, pero también de momentos inolvidables para los fanáticos de toda una generación.

Durante la entrevista, Kildoff fue tajante al ser cuestionado sobre su vínculo con Zucchi: “Yo no puedo hablar mucho, podría decir un montón de cosas”. Aunque evitó entrar en detalles específicos, señaló que su alejamiento se debe a comportamientos que considera incompatibles con su forma de ser.

“Por un tema de ser desleal. No puedo compartir con alguien que es desleal, una persona fría”, afirmó Kildoff, quien destacó que actualmente busca rodearse de personas alineadas con sus valores. “Estoy en un momento de mi vida donde no soy como muchos que ponen una historia en Instagram y dicen: ‘prefiero este año pasarlo amigándome con la gente para sanarme’. No creo en ese tipo de pensamientos”.