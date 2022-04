Jorge Montoya “Este gobierno no da para más”

Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, señaló que se debe hallar la manera en que este Gobierno se vaya pues “no da para más” y pidió a las fuerzas políticas opositoras que se unan para hacer frente al Ejecutivo.

CONGRESISTA JORGE MONTOYA CONSIDERÓ QUE LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES DE ANÍBAL TORRES SON UNA “CORTINA DE HUMO”.

“No hacen nada, sobre el paro de los transportistas no hacen nada para evitarlo, no les interesa, lo mismo pasa con el sector minero, Cuajone ya llegó al límite, y que no les extrañe que este Gobierno quiera estatizar la minería. Este gobierno no da más y hay que ver la forma en la que se vaya”, dijo a Canal N.

Además, se refirió a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, en las que calificó como “miserable” al cardenal Pedro Barreto. Por ello, Montoya Manrique consideró que se trata de una “cortina de humo” para cambiar el foco de la atención público.

“Al premier lo usan como un elemento distractivo, es una cortina de humo permanente, no tiene nombre lo que dijo [al cardenal Barreto], hemos trabajado la interpelación del primer ministro, hemos pedido que nos dé copia de las actas del Consejo de Ministros hace semanas y no cumplen con entregarlas”, agregó.

Como se recuerda, el último miércoles, se difundieron en redes sociales una serie de declaraciones hechas por Torres Vásquez durante una entrevista con el sitio web La Universidad al Aire.

En este pronunciamiento, cuestionó la posible realización de una sesión del Acuerdo Nacional por considerar que esta institución no resolverá la crisis que atraviesa el país, y también criticó a dos de sus principales promotores: Max Hernández, secretario general del Acuerdo Nacional, y al cardenal Pedro Barreto.