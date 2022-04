La macabra desaparición de los niños Beaumont

Los niños Beaumont eran tres hermanos, Jane Nartare Beaumont (nacida en 1956), Arnna Kathleen Beaumont (nacida en 1958), y Grant Ellis Beaumont (nacido en 1961), desaparecieron de la playa de Glenelg cerca de Adelaide, sur de Australia, el 26 de enero de 1966. En el momento de su desaparición tenían 9, 7 y 4 años respectivamente.

SU CASO SIGUE SIENDO UNO DE LOS MÁS INFAMES DE AUSTRALIA, INCLUSO DESPUÉS DE MUCHAS DÉCADAS

Los niños vivían con sus padres Jim y Nancy Beaumont en una casa en el 109 de la calle Harding, Somerton Park, un suburbio de Adelaide. No muy lejos de su casa se encontraba Glenelg, un popular balneario junto a la playa, que los niños a menudo visitaban. El 26 de enero de 1966, los niños tomaron un viaje en autobús de cinco minutos desde su casa hasta la playa. Jane, la hija mayor, fue considerada lo suficientemente responsable como para cuidar a los dos hermanos menores, y sus padres no estaban preocupados. Salieron de casa a las 10 am y se esperaba que regresaran a casa a las 2 pm. Sus padres se preocuparon cuando no habían regresado y llamaron a la policía a las 7:30 pm.

INVESTIGACIONES POLICIALES

Niños con un hombre alto y rubio:

La policía que investigó el caso encontró varios testigos que habían visto a los niños cerca de la playa en compañía de un hombre alto rubio y de rostro delgado con una tez bronceada por el sol de constitución delgada y atlética como de 30 años. Los niños estaban jugando con él y parecían relajados y disfrutando. El hombre y los niños fueron vistos caminando juntos como un grupo lejos de la playa algún tiempo después, que la policía estimó era alrededor de las 12:15 pm. Un comerciante informó que Jane Beaumont había comprado pastelitos y un pastel de carne con un billete de £ 1.

A los menores se les vio por última vez caminando por la playa y de la mano de un hombre desconocido

La policía vio esto como una prueba más de que habían estado con otra persona, por dos razones:

El comerciante conocía bien a los niños de las visitas anteriores e informó que nunca habían comprado un pastel de carne antes.

La madre de los niños les había dado solamente monedas suficientes para su comida y comida en el autobús y no les había dado un billete de £ 1. La policía creía que les había sido dada por alguien más.

ÚLTIMOS AVISTAMIENTOS CONFIRMADOS Y EFECTOS SOCIALES

Alrededor de las 3 pm los niños fueron vistos caminando solos, lejos de la playa, a lo largo de Jetty Road, en dirección a su hogar. El testigo, un cartero, conocía bien a los niños, y su declaración fue considerada como confiable. Él dijo que los niños estaban “tomados de la mano y riendo” en la calle principal.

El Sr. y la Sra. Beaumont describieron a sus hijos, particularmente a Jane, como tímidos. Para ellos jugar con tanta confianza con un extraño parecía fuera de lugar. Los investigadores teorizaron que los niños tal vez habían conocido al hombre durante una visita o visitas anteriores y habían comenzado a confiar en él. Un comentario casual en casa, que parecía insignificante en ese momento, apoya esta teoría. Arnna le había dicho a su madre que Jane tenía “un novio en la playa”. La señora Beaumont pensó que se refería a una compañera de juegos y no tomó más aviso hasta después de la desaparición.

Varios meses más tarde, una mujer informó que la noche de la desaparición un hombre, acompañado de dos niñas y un niño, entró en una casa vecina que creía vacía. Más tarde había visto al niño caminando solo a lo largo de un carril donde fue perseguido y más o menos atrapado por el hombre. A la mañana siguiente la casa parecía estar desierta de nuevo, y no volvió a ver al hombre ni a los niños. La policía no pudo establecer por qué no había proporcionado esta información antes.

Los avistamientos de los niños se informaron durante aproximadamente un año después de su desaparición.

Cartas falsas:

Alrededor de dos años después de la desaparición, los padres de los Beaumont recibieron dos cartas supuestamente escritas por Jane, y otra por un hombre que dijo que estaba manteniendo a los niños. Los sobres mostraron un matasellos de Dandenong, Victoria. Las breves notas describen una existencia relativamente agradable y se refieren a “El Hombre” que los guardaba. La policía creía en el momento en que las cartas pudieron muy probablemente haber sido auténticas después de compararlas con otras escritas por Jane. La carta de “El Hombre” dijo que se había nombrado “guardián” de los niños y estaba dispuesto a devolverlos a sus padres. En la carta se nombró un lugar de reunión.

El señor y la señora Beaumont, seguidos por un detective, se dirigieron al lugar designado, pero nadie apareció. Pasó algún tiempo más tarde que llegó una tercera carta, también supuestamente de Jane. Dijo que “El Hombre” había estado dispuesto a devolverlos, pero cuando se dio cuenta de que un detective disfrazado también estaba allí, decidió que los Beaumont habían traicionado su confianza y que mantendría a los niños. No hubo más cartas. En 1992, los nuevos exámenes forenses de las cartas mostraron que eran un engaño. La tecnología de huellas digitales había mejorado y el autor fue identificado como un hombre de 41 años de edad que había sido un adolescente en ese momento y había escrito las cartas como una broma. Debido al tiempo transcurrido, no fue acusado de ningún delito.

DESARROLLOS POSTERIORES

En noviembre de 2013, una fábrica en North Plympton fue excavada después de una pista sobre los niños Beaumont. Un radar de penetración en el suelo encontró “una pequeña anomalía, que puede indicar movimiento u objetos dentro del suelo”, pero la excavación no encontró evidencia adicional y las investigaciones en el sitio fueron cerradas.

El 19 de enero de 2016 -solo siete días antes del quincuagésimo aniversario del caso- la policía de Australia del Sur estaba siguiendo una pista de la desaparición de los niños Beaumont, en la que una pista telefónica señalaba a un sospechoso en el caso. La persona que llamaba estaba convencida de que la persona a quien estaba nombrando era culpable. Se están investigando las reclamaciones. La policía dijo que habían recibido 159 llamadas a CrimeStoppers durante los dos años anteriores.

Padres

Los Beaumont recibieron una simpatía generalizada del público australiano. Nunca se sugirió públicamente que los niños no deberían haber sido autorizados a viajar sin supervisión, o que sus padres eran de alguna manera negligentes, simplemente porque en ese momento en la sociedad australiana se dio por sentado que esto era seguro y aceptable.

Permanecieron en su casa de Somerton Park durante muchos años. En particular, la Sra. Beaumont confía en que los niños regresen y declara en las entrevistas que sería “terrible” si los niños regresaran a casa y no encontraran a sus padres esperando por ellos.

Cada búsqueda de sus cuerpos no proporcionó más información. En los últimos años, la pareja vendió la casa y se mudó, y mientras el caso permanece abierto, la Policía de Australia del Sur sigue informado de la dirección de la pareja. Los Beaumont se divorciaron y viven por separado.

Se dice que han aceptado que la verdad nunca puede ser descubierta, y han resuelto vivir sus últimos años lejos de la atención pública que les siguió durante décadas. Se sintieron devastados en 1990 cuando los periódicos publicaron fotografías generadas por ordenador de cómo Jane, Arnna y Grant se habrían visto como adultos. Las fotografías, publicadas contra sus deseos (Nancy Beaumont se negó a mirarlas), causaron una reacción enorme de simpatía pública de una comunidad que sigue siendo sensible a su dolor.

En el 2017, cincuenta y un años desde la desaparición, Jim y Nancy Beaumont tienen 91 y 89 años respectivamente.