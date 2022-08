Jossmery sorprende a empresario con cuentaza en hotel

La ex policía volvió a realizar shows en discotecas, sin imaginar que esto le traería un nuevo escándalo. El dueño de la discoteca en Tarapoto que contrató a Jossmery Toledo denunció públicamente que la ex chica reality dejó una cuentaza en el hotel donde se hospedaba lo cual tuvo que asumir el empresario, pues de lo contrario, la modelo no se presentaría en la discoteca.

EMPRESARIO TARAPOTINO DEJÓ ENTREVER QUE LA CHICA REALITY SE PASÓ DE “FRESCA”

Franklin Espinar, es el dueño de la discoteca Nao, y quien reveló en conversaciones con el programa “Magaly Tv la firme” que tuvo una discusión con Jossmery luego de que ella dejara una cuenta alta en el hotel donde se hospedaba. Según reveló el empresario, Jossmery lo amenazó con no presentarse en la discoteca si no pagaba la cuenta.

“La Toledo está en un plan bien torreja, quiere que le pague una cuentaza… la vengo a sacar del hotel y quiere que le pague una cuentaza y el trato no era así… normal la voy a pagar, pero me trata mal”, contó el empresario. Asimismo reveló parte de la conversación con la expolicía.

“Yo estoy cumpliendo contigo, ya si tú no te quieres presentar es cosa tuya”, le dijo el empresario. “¿Quién dice que no me quiero presentar, me estás grabando”, le contestó Jossmery.

La ex policía si llegó a presentarse en la discoteca, pero solo para tomarse fotos con los asistentes, no llegó a realizar un show.