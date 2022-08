Karla niega que su esposo le haya “arreglado la vida”

La conductora de televisión apareció en la pantalla chica desde muy joven, intentó ser Miss Perú y participó en programas cómicos. Durante la pandemia se recurseo desinfectando casas, cosas que nos indican que ha sido una mujer trabajadora. Sin embargo, recientemente ha sido criticada, pues muchas personas aseguran que su pareja, Rafael Fernández le arregló la vida.

CONDUCTORA RESALTA HABER SACADO ADELANTE A SUS HIJOS SOLA

“Muchos tienen la boca tan ligera de decir que me arregló la vida, que gracias a él tengo plata, pero no es así. Las personas que me conocen han visto como yo, poco a poco, he ido creciendo y nunca he necesitado a una persona a mi costado para sobresalir”, comentó en “D’Mañana”.

En esa línea agradeció por todo lo que logró sola para sacar adelante a sus hijos.

“Debo darle gracias a Dios porque, dentro de todo, he logrado llegar a mi meta que es tener a mis hijos como los tengo ahora, emocional y económicamente”, agregó.

Recordemos que Karla en reiteradas ocasiones ha asegurado que su ex esposo, Leonard Leon no cumple económicamente con sus hijos, además de no ser un padre presente. Asimismo manifestó que tampoco le permite que sus hijos puedan viajar al extranjero, a pesar de que no se le pide nada económicamente.

Cabe precisar que tienen un proceso legal en curso con el cantante de cumbia, por no cumplir con la pensión de sus dos hijos.