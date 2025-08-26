Jubilados de 19990 y 20530, salen las fechas de pago para cobrar tus bonos

SEPAN TODOS LOS CRONOGRAMAS OFICIALES PUBLICADOS EN EL DIARIO EL PERUANO

En la Ley Nº 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, se han incluido el pago de las bonificaciones del aguinaldo y la gratificación del mes de diciembre de este año para los pensionistas de la administración pública, donde se encuentran incluidos los que pertenecen al Decreto Ley N° 20530, y también para los jubilados de la Ley 19990.

Tras las modificaciones realizadas al Cronograma Anual Mensualizado para el pago de las remuneraciones y pensiones en la Administración Pública (incluidas las de la Ley 20530), así como de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley Nº 19990, a aplicarse durante el Año Fiscal 2025, de acuerdo a la Resolución Viceministerial N° 0003-2025-EF/11.01 publicada en el diario El Peruano, ya se conocen cuáles son las fechas de pago de dichas bonificaciones y gratificaciones.

A continuación les entregamos las fechas del pago del segundo aguinaldo de diciembre (cuyo monto es de 300, el primero se pagó en julio) para los pensionistas de la Ley 20530, que se cobrará junto a la respectiva pensión de dicho mes:

Jueves 11 de diciembre: Ministerio de Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Viernes 12 de diciembre: Ministerio del Interior, Ministerio Desarrollo e Inclusión Social, y Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Lunes 15 de diciembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Martes 16 de diciembre: Ministerio de la Producción y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Gratificación para 19990

También en el mes de diciembre, los jubilados de la Ley 19990 recibirán un pago extraordinario (gratificación, la segunda; la primera se pagó en julio), equivalente a una pensión adicional, que es una bonificación estipulada en el Sistema Nacional de Pensiones. De esta manera cobrarán una doble pensión en dichas fechas.

Este beneficio lo reciben los pensionistas de jubilación, discapacidad, viudez, orfandad y ascendencia del régimen 19990 del régimen general, es decir, que han aportado 20 años o más al Sistema Nacional de Pensiones.

En el mes de diciembre recibirán la gratificación en las siguientes fechas:

Viernes 5 de diciembre: los pensionistas con apellidos paternos de A a C.

Miércoles 10 de diciembre: los pensionistas con apellidos paternos de D a L.

Jueves 11 de diciembre: los pensionistas con apellidos paternos de M a Q.

Viernes 12 de diciembre: los pensionistas con apellidos paternos de R a Z.

¿Cómo se determina el monto?

La gratificación es la suma de su pensión inicial y de otros ingresos que tienen carácter pensionable. Si todos los conceptos de ingreso tienen carácter pensionable el importe de la pensión y gratificación será el mismo. En la constancia de pago de la pensión, se puede verificar los conceptos que tienen carácter pensionable y conforman la pensión adicional o gratificación.