Perrita heroína apaga cartucho de dinamita lanzado por extorsionador

CAN DE NOMBRE MANCHIS SALVÓ DE TRAGEDIA A SUS DUEÑOS

Una perrita de nombre Manchis evitó una desgracia en la vivienda de su dueño al apagar la mecha de un cartucho de dinamita arrojado por un encapuchado.

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional rodearon la casa del comunicador social Alberto Mesías Zarate, ubicada en la calle Angamos, de Huaral, y recogieron el explosivo apagado.

El hecho ocurrió en la madrugada del último domingo y quedó registrado en cámaras de seguridad instaladas en el domicilio.

Según la denuncia policial, los hechos ocurrieron en la vivienda ubicada en la calle Angamos, en pleno centro de Huaral. La mascota de Mesías Zárate, al percatarse del intento de atentado, ladró insistentemente para alertar a su familia. Pese a ello, el delincuente decidió lanzar el artefacto hacia el interior del domicilio.

La rápida reacción de Manchis fue determinante. Temiendo por el peligro, la perrita se acercó a la dinamita encendida y, al manipularla con el hocico, consiguió apagar la mecha. Esta acción, considerada un acto heroico, impidió que el explosivo detonara y causara graves daños materiales o incluso víctimas mortales.

De acuerdo con las imágenes, un sujeto encapuchado se acercó hasta la casa del comunicador social y, tras introducir la mano entre las rejas, encendió un cartucho de un explosivo similar a una dinamita para dejarlo en el lugar. Los ladridos de la mascota no lograron ahuyentarlo, por lo que el delincuente terminó arrojando el artefacto hacia el interior de la vivienda.

Lejos de retroceder, la perrita se acercó al objeto y, tras olfatearlo, logró apagar la mecha de manera circunstancial, evitando una tragedia mayor. Gracias a esta acción, el explosivo quedó inactivo y la familia del periodista resultó ilesa.

Leer también [Miguel Guillén oficializa candidatura a decanato]

Mesías Zárate denunció el atentado contra su vivienda. Según el agraviado, fue su mascota la que logró apagar el explosivo.

Tras lo sucedido, efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegaron al lugar y verificaron que el artefacto había quedado inactivo gracias a la intervención de la mascota. Los agentes retiraron el dispositivo y elaboraron un acta en la que quedó registrada la evidencia.