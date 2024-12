Juegos Bolivarianos 2024: Hernán Viera logra la medalla de oro

Con la fuerza que lo caracteriza, Hernán Viera logró una impresionante marca al levantar 208 kilogramos, casi el doble de su peso corporal, en el último intento de envión. Este esfuerzo le permitió consagrarse como el mejor en la división de 109 kilogramos en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. Su destacada actuación no solo lo posicionó como líder en su categoría, sino que también dejó una huella imborrable en esta edición del torneo, demostrando su impresionante capacidad y determinación.

Hernán Viera, el hombre más fuerte del país, logró un desempeño sobresaliente en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. En el arranque, alcanzó un peso impresionante de 153 kilogramos, y luego, en el envión, levantó 208 kilogramos, sumando un total de 361 kilogramos. Con esta hazaña, Viera superó al colombiano Yeison Adolfo López, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, llevándose la medalla de oro en su categoría.

«Arrastraba una lesión y realicé un trabajo especial para la competencia. Tenía un compromiso para regalarle una medalla de oro a mi país; sobre todo porque mi hija llegó para alentarme desde las gradas. Es el motivo más grande que tengo en la vida», afirmó Viera emocionado desde la sede Legado Videna. Su victoria no solo es un logro personal, sino también un orgullo para su país.

Medallero

Con la destacada actuación de Hernán Viera, quien logró la medalla de oro en levantamiento de pesas, Perú se posiciona en el tercer lugar del medallero general de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. Esta edición especial, que se lleva a cabo con motivo del bicentenario de la batalla de Ayacucho, cuenta con la participación de más de 1,000 deportistas de 10 países de la región.

“Yo me inicié en Piura, cargando bidones de agua cuando tenía 12 años. Eso me ayudó cuando inicié en el levantamiento de pesas. Estoy orgulloso de lo que he logrado”, expresó Viera con emoción, dedicando su triunfo a su hija menor.

Además, Perú celebró su primera medalla de oro en estos juegos con la billarista arequipeña Jessica Yolanda Mendoza Arias, quien se consagró campeona en la modalidad de tres bandas individual femenino. Mendoza venció a la colombiana Johana Sandoval por 20-15 en una emocionante final disputada en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, en la ciudad de Huamanga, Ayacucho.