Jura que lo quieren sacar del cargo

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, aseguró que el objetivo detrás de las declaraciones de Zamir Villaverde, quien ante la Comisión de Fiscalización ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude en las elecciones del 2021, tiene como objetivo retirarlo del cargo.

PRESIDENTE DEL JNE, JORGE LUIS SALAS ARENAS, DIJO QUE EVALÚA ACCIONES A TOMAR CONTRA ZAMIR VILLAVERDE

El magistrado declaró luego que este martes, ante la Comisión de Fiscalización y antes de acogerse nuevamente a su derecho a guardar silencio antes de presentar alguna evidencia de sus dichos, Villaverde señalara que Pedro Castillo y el exalcalde Vladimir Meza coordinaron directamente con Salas Arenas actos para manipular la voluntad popular.

“No sé qué le aconsejarán a partir de estas afirmaciones. De repente le aconsejan que gire un poquito o mucho para seguir dando novedades televisivas para poder perjudicar todo lo que pueda a la cabeza del JNE”, señaló en radio Exitosa.

“[¿El objetivo es sacarlo del JNE?] No me cabe duda. No sé si (para poner) a alguien más amable, pero sí para retirarme del JNE. De eso sí no me cabe ninguna duda”, comentó.

Salas Arenas indicó que los dichos de Zamir Villaverde son parte de un ataque “ordenado y articulado” que buscar afectar al ente electoral que involucra a medios de comunicación y operadores políticos.

“Este es un manejo ordenado, articulado con la finalidad de remover al presidente del JNE del cumplimiento de su rol constitucional, no obstante que existe una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una medida cautelar que dice que se debe garantizar que el presidente del JNE cuente con condiciones sin hostigamientos, sin ataques, sin violencia para desempeñar su función”, aseveró.