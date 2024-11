Kamala Harris en ‘Saturday Night Live’previo a las elecciones

La candidata demócrata hizo una aparición sorpresiva en la célebre emisión de ‘Saturday Night Live’ de NBC, acompañada por su imitadora, la talentosa actriz Maya Rudolph.

Este sábado, Kamala Harris lanzó una de las frases más emblemáticas de la televisión estadounidense: “¡En directo, desde Nueva York, es la noche del sábado!” La candidata demócrata sorprendió al público al aparecer en ‘Saturday Night Live’, el programa de comedia estrella de NBC, a solo dos días de las elecciones.

Harris pasó el día haciendo campaña en los estados bisagra de Georgia y Carolina del Norte. Aunque su avión estaba destinado a Michigan, se desvió hacia Nueva York para dar inicio a la emblemática emisión, que este año celebra medio siglo al aire. El anfitrión de la noche fue el comediante John Mulaney, y el número musical estuvo a cargo de Chapell Roan.

Harris dio inicio al programa horas después de que la prensa estadounidense informara sobre el cambio de planes en su campaña. La vicepresidenta apareció como un reflejo de la actriz que la imita en la parodia, Maya Rudolph. Vestida con una blusa y un saco negro, Rudolph estaba en un vestuario reflexionando sobre los últimos días de su campaña. El personaje estaba acompañado por el gobernador y candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, interpretado por el comediante Jim Gaffigan, y su esposo, el abogado Doug Emhoff, interpretado por Andy Samberg, uno de los actores que saltaron a la fama desde ‘Saturday Night Live’.

Harris no fue la única política en aparecer frente a las cámaras este sábado. También hizo su entrada el senador por Virginia, Tim Kaine, quien fue compañero de fórmula de Hillary Clinton en 2016. Kaine participó en un sketch de un programa de concursos titulado ¿Cuál es mi nombre?, donde un votante progresista muy interesado en el proceso electoral se encontraba en el centro de la trama. “Yo era el candidato a vicepresidente entonces. Cuando dijiste que aquella era la elección más importante de la historia de Estados Unidos y que la democracia estaba en peligro, ¿cómo me llamo?”, preguntó el legislador. Sin embargo, el concursante, interpretado por John Mulaney, no pudo responder.