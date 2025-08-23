Rusia respalda a Venezuela en la defensa de su soberanía

Y MADURO ACUSA A WASHINGTON DE BUSCAR UN CAMBIO DE RÉGIMEN DE MANERA TERRORISTA

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, trasladó a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el claro respaldo político de Moscú a Caracas en sus esfuerzos por “defender la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional” de la creciente presión externa.

Ambos dirigentes han hablado por teléfono en un momento de especial tensión por el despliegue de buques militares estadounidenses frente a la costa venezolana, si bien en su nota el Ministerio de Exteriores ruso no alude de manera específica a estos movimientos.

Sí lo ha hecho, en cambio, Delcy Rodríguez, que en la red social Telegram agradeció el respaldo incondicional del Gobierno ruso “frente a la escalada de amenazas del Gobierno de Estados Unidos” contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Lavrov y Rodríguez han reiterado la voluntad de ambos países de reforzar su alianza bilateral y de estrechar lazos en otros asuntos internacionales. La vicepresidenta venezolana ha subrayado su apoyo a “los esfuerzos en las negociaciones de paz”, en aparente alusión a Ucrania.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de buscar un “cambio de régimen” de manera “terrorista, militar”, ante el planteamiento de la Casa Blanca de enviar buques al mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para combatir el tráfico de drogas.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

“Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista, militar, es inmoral, criminal e ilegal”, dijo el mandatario en un acto desde la sede del Legislativo, en Caracas, transmitido de forma obligatoria por las cadenas de radio y televisión del país.