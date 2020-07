Kanye West jura quisieron encerrarlo en psiquiátrico

A tan solo tres días de realizar su primer mitin como aspirante a la presidencia de Estados Unidos. El rapero Kanye West ha preocupado a todos sus seguidores con unas publicaciones en Twitter contra su esposa Kim Kardashian, y es que el artista acusa a la sociolité de quererlo internar en un centro psiquiátrico.

El rapero recurrió a Twitter para afirmar que Kim habría intentado “encerrarlo” con la ayuda de un “médico” al que habría tratado de visitar en Wyoming.

“Kim ha intentado volar a Wyoming para ver a un doctor y encerrarme como en la película ‘Get Out’, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija. Amo a mi esposa, mi familia debe vivir cerca de mí, eso ya no lo decide NBC (el canal donde se emite el reality de los Kardashian)”, expresó.

Además, en otra publicación Kanye afirma que Kim está muy interesada en que sus hijos posen para la revista ‘Playboy’, algo que no es del agrado del rapero.

“Los niños West nunca saldrán en ‘Playboy’. Si me encierran como a Mandela, ya sabrán por qué. Pongo mi vida en manos de mi Dios para que la mamá de North nunca le ponga delante de la cámara de Playboy, lo dejo en manos de Dios. Estoy en mi rancho, vengan por mí”, manifestó el polémico cantante.

Cabe recalcar, que hace apenas unos días corrió el rumor del trastorno bipolar que padece Kanyel West y que le fue diagnosticado en 2016, cuando tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico después de un show, por lo que sus fans argumentan que la serie de tuits que publicó pudo tratarse de una crisis