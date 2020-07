‘Mero loco’ arremete contra novio de Susy Díaz

Hace unas semanas la exvedette dio a conocer los excesivos cobros de luz que figuran en sus recibos, algo que ha afectado su salud provocándole una parálisis fácil. Ante esto su expareja,

Eddy Hidalgo, no pudo evitar culpar a la actual pareja de Susy Díaz, Walter Obregón por sus males.

“Así como van las cosas creo que en diciembre tendré que abonar como 10 mil soles. Me he tenido que ir a vivir a Huarmey de susto y para que Walter me cuide”, contó la excongresista al respecto.

Al ser consultado sobre su expareja, el popular ‘Mero Loco’ mostró su preocupación por Susy.

“La pareja le haya hecho dar una cólera, pienso yo, porque ella conmigo nunca ha tenido ni siquiera un derrame, parálisis de un dedo, nada. Desde que está con este muchacho Walter Obregón solo veo problemas y problemas en ella”, expresó para las cámaras de ‘En Exclusiva’.

También recibió recibos de luz elevados

El ‘Mero loco’ reveló que también ha tenido que costear los altos recibos de luz de su hogar, a pesar que él considera que no tiene muchos ingresos como la Intérprete de ‘Mueve la cabeza’.

Finalmente el empresario le recomendó a la mamá de Florcita Polo que ya no se preocupe por el dinero.

“Cómo se va a preocupar Susy por un recibo de luz. Yo desde la pandemia pago 1000 soles de luz. Yo que no tengo plata para pagar, ay Susy Díaz por favor, a su edad, preocupándose por el dinero”.