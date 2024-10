Karen Dejo responde a críticas de Magaly Medina

La bailarina respondió a los comentarios de la conductora de espectáculos, afirmando que el programa ‘Magaly TV La Firme’ solo busca difundir noticias negativas.

Karen Dejo, participante de ‘Esto Es Guerra’, ha estado en el centro de una controversia tras hacer un comentario considerado inapropiado para el horario de protección al menor. El incidente ocurrió cuando la influencer lanzó un bloque de cemento que cayó cerca de una colega y, al recibir críticas, respondió con una frase que muchos interpretaron como de doble sentido.

El comentario de Dejo, “Soy especialista en ti***, por eso mi marido no me deja”, fue en respuesta a Rosángela Espinoza, quien le había dicho que “tira mal” al referirse al lanzamiento del bloque.

Leer más

Este intercambio generó críticas por la naturaleza del comentario y el horario en que se transmite el programa, el cual es visto por un público joven.

Ante la ola de críticas, Dejo recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación. La modelo explicó que su comentario fue parte de un intento de sus compañeros por generar controversia y que no se acercó al micrófono de manera provocativa, como algunos insinuaron. «Miren bien el programa», instó a los críticos, asegurando que no tenía intención de generar polémica.

Karen Dejo responde

La chica reality también se dirigió al programa ‘Magaly TV La Firme’, conducido por Magaly Medina, quien analizó el incidente. Karen Dejo expresó su tranquilidad y felicidad, y criticó lo que considera un intento de algunos medios por generar noticias negativas para aumentar sus ventas.

“Veo que los trabajadores de Magaly están analizando el programa (‘Esto es guerra’) cuadro por cuadro, me da gusto que se tomen ese tiempo. Yo estoy tranquila, feliz, con buena aura, ya no saben de dónde cogerse para hacer noticia negativa porque eso les vende, en fin. Yo estoy tranquila, no voy a voltear cuando hacen ruido, eso me desconcentra”, mencionó Dejo.