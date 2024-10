Josetty Hurtado explota ante ‘Chibolín’: ¿Qué la llevó al límite?

Hijas de Andrés Hurtado disfrutan de la fiesta de Paris Hilton mientras su padre cumple prisión preventiva.

Josetty y Génesis Hurtado llegaron llenas de entusiasmo a la exclusiva fiesta que Paris Hilton organizó en Hollywood para celebrar el lanzamiento de su nuevo tema. Sin embargo, lo que comenzó como una noche de diversión se tornó en un mal momento inesperado. Durante el evento, las hermanas se vieron sorprendidas por preguntas de la prensa sobre su padre, Andrés Hurtado, quien se encuentra en prisión preventiva.

Las hijas de Chibolín llegaron al evento luciendo sus lujosas carteras y compartieron en redes sociales todas sus excentricidades. Sin embargo, la diversión se interrumpió cuando Claudia Kosters, la reportera peruana radicada en Miami y también invitada al evento, les preguntó sobre la prisión preventiva que enfrenta su padre.

“¿Dime cómo te sientes aquí, estando en el evento de Paris Hilton, cuando tu papá está en la cárcel? ¿Y los 100 mil dólares que aseguran te depositaron en tu cuenta? ¿Es verdad que dijiste que te auspician 60 marcas, pero no vemos ninguna? ¿Conoces a Chicho (acusado de lavado de activos), amigo de tu papá?”, solo algunas preguntas realizadas a Josetty

La influencer mostró su fastidio y no ocultó su desazón ante la pregunta. «Imagínate, no contesto a los programas de TV de Perú, ¿y te voy a responder a ti, que eres nadie? No te voy a dar luz», respondió con furia la engreída hija de Chibolín.

La página web El Punto de la Nota también cuestionó a Josetty, pero ella se negó a defenderse. «No deseo hablar del tema. No queremos abordar esto y no tienen por qué insistir», afirmó.

En los próximos días, deberá presentar su testimonio de forma virtual ante la justicia peruana en relación con el depósito de 43 mil dólares que un socio de su padre transfirió a su cuenta.