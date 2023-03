Karla chanca a famosos que ayudan solo para “figuretear”

Nuestro país se encuentra en emergencia debido al ciclón Yaku y por ello, algunos famosos están que se portan con los damnificados, una de ellas fue la cantante Marisol. En un enlace con el programa “Préndete” la artista pidió a las personas sumarse a ayudar, esta acción fue aplaudida por Karla Tarazona, quien no perdió la oportunidad de arremeter contra todos los que según su apreciación, se aprovechan la desgracia ajena.

CONDUCTORA QUE IRSE A PARAR CON UN MICRO ES HACER “SHOW”

“Ves, lo que hace Marisol, cómo lo hace sin caer en el populismo, sin hacerse la buena samaritana, sino lo que te dicta el corazón, en este caso ella está instando a todos sus compañeros artistas, eso es lo que debería haber”, resaltó en un primer momento el popular ‘Metiche.

Esto ocasionó que Karla aplaudiera a la cantante, y que destruya a todos los famosos que han intentado sacar provecho de esta situación. La conductora considera que algunas personas sólo ayudan para hacer show.

“Es que eso es, ir, entrar a estos sitios y no solo irte a parar con un micro y decir: ‘Ay, estamos en el lugar de los hechos y miren las desgracias. No, eso no es ayudar, no es empático, eso es hacer un show”, puntualizó por su parte Karla Tarazona.

Cabe indicar que los conductores de “Préndete” también resaltaron el video que hizo Ezio Oliva, en donde le pide a las personas no quejarse de las incomodidades que ha generado las lluvias, ya qué hay familias que lo han perdido todo.